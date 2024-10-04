Емінем присвятив новий кліп вагітній доньці і показав кадри з її весілля (відео)

У кліпі є кадри, де Емінем не зміг стримати сліз, побачивши доньку у весільній сукні.

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51-річний американський репер Емінем опублікував кліп на пісню "Temporary", відеоряд до якої складається повністю з кадрів з його донькою Гейлі Джейд, його єдиною біологічною дитиною. У травні дівчина вийшла заміж за Евана МакКлінтока, а тепер повідомила батькові про те, що той скоро стане дідусем.

У відео шанувальники бачать милі домашні відео дівчинки і репера, який постає не брутальним читцем репу, а ніжним і відповідальним батьком. Тут же є і фото з весілля Гейлі, де вона стоїть у весільній сукні, а Емінем у чорному костюмі та сонцезахисних окулярах не може стримати сліз, побачивши доньку-наречену. Він міцно обіймає її і ховає сльози за окулярами.

Кліп складається з архівних кадрів

І, мабуть, не менш зворушливими стали кадри, де дівчина повідомляє батькові про те, що він стане дідом, показуючи йому знімок УЗД і даруючи футболку з написом "Дідусь".

"Емінем щойно змусив мільйони батьків виплакати очі", "Бачити, як Емінем плаче, — найлюдяніше, що я коли-небудь бачив", "Найжорсткіший репер із тих, хто живе нині, плаче. Я плачу просто зараз", "Це перший раз, коли я дійсно бачив, як Емінем починає плакати. Це видно під його окулярами", "Немає нічого болючішого, ніж бачити, як Емінем плаче", "Гаразд... хто плаче зі мною?" — пишуть у коментарях.

Пісня "Temporary" записана в парі з американською співачкою Скайлар Грей. Її вокал можна почути в останньому альбомі репера під назвою The Death Of Slim Shady (Coup de Grace), який вийшов у липні цього року.

Ще в травні Гейлі підтвердила в Instagram, що пов'язала себе узами шлюбу з Еваном МакКлінтоком. Пара одружилася в маєтку Грінкрест, розташованому в Батл-Крік, штат Мічиган, в оточенні сім'ї та близьких друзів.

"Прокидаюся дружиною цього тижня. Ми не могли й мріяти про краще, красивіше святкування вихідних. Так багато сліз щастя було пролито, сміху та посмішок, і було так багато любові. Еван і я дуже вдячні всім членам сім'ї та друзям, які приїхали, щоб підтримати нас і стати частиною цієї нової глави нашого життя як чоловіка і дружини", — написала вона.

Раніше Фокус писав, що Емінем і 50 Cent працюють над серіалом за мотивами "Восьмої милі".