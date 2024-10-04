Эминем посвятил новый клип беременной дочери и показал кадры с ее свадьбы (видео)

В клипе есть кадры, где Эминем не смог сдержать слез, увидев дочь в свадебном платье.

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51-летний американский рэпер Эминем опубликовал клип на песню "Temporary", видеоряд к которой состоит полностью из кадров с его дочерью Хейли Джейд, его единственным биологическим ребенком. В мае девушка вышла замуж за Эвана МакКлинтока, а теперь сообщила отцу о том, что тот скоро станет дедушкой.

В видео поклонники видят милые домашние видео девочки и рэпера, который предстает не брутальным чтецом рэпа, а нежным и ответственным отцом. Тут же есть и фото со свадьбы Хейли, где она стоит в свадебном платье, а Эминем черном костюме и солнцезащитных очках не может сдержать слез при виде дочери-невесты. Он крепко обнимает ее и прячет слезы за очками.

Клип состоит из архивных кадров

И, пожалуй, не менее трогательными стали кадры, где девушка сообщает отцу о том, что он станет дедом, показывая ему снимок УЗИ и даря футболку с надписью "Дедушка".

"Эминем только что заставил миллионы отцов выплакать глаза", "Видеть, как Эминем плачет, — самое человечное, что я когда-либо видел", "Самый жесткий рэпер из ныне живущих плачет. Я плачу прямо сейчас", "Это первый раз, когда я действительно видел, как Эминем начинает плакать. Это видно под его очками", "Нет ничего больнее, чем видеть, как Эминем плачет", "Ладно… кто плачет со мной?" – пишут в комментариях.

Песня "Temporary" записана в паре с американской певицей Скайлар Грей. Ее вокал можно услышать в последнем альбоме рэпера под названием The Death Of Slim Shady (Coup de Grace), который вышел в июле этого года.

Еще в мае Хейли подтвердила в Instagram, что связала себя узами брака с Эваном МакКлинтоком. Пара поженилась в поместье Гринкрест, расположенном в Батл-Крик, штат Мичиган, в окружении семьи и близких друзей.

"Просыпаюсь женой на этой неделе. Мы не могли и мечтать о лучшем, более красивом праздновании выходных. Так много слез счастья было пролито, смеха и улыбок, и было так много любви. Эван и я очень благодарны всем членам семьи и друзьям, которые приехали, чтобы поддержать нас и стать частью этой новой главы нашей жизни как мужа и жены", – написала она.

Ранее Фокус писал, что Эминем и 50 Cent работают над сериалом по мотивам "Восьмой мили".