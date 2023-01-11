Эминем и 50 Cent работают над сериалом по мотивам "Восьмой мили"

Американские рэпперы 50 Cent и Эмимем выпустят новую адаптацию фильма "8 миля". Ленте дадут "новую жизнь" уже в формате сериала.

Related video

В интервью Big Boy TV 50 Cent заявил, что намерен показать "8 милю" на телевидении. Он хочет связать свою работу с наследием Эминема – чтобы молодежь могла понять истоки их субкультуры. Об этом сообщает издание Dedline.

"8 миля" — фильм о белом рэпере в Детройте с элементами автобиографии Эминема. В свое время лента имела потрясающий успех, а Эминем получил "Оскар" в 2003 году за лучшую песню.

50 Cent сравнил будущее творение с "Бель-Эйр" — перезапуском сериала "Принц из Беверли-Хиллз" от Peacock.

50 Cent, чье настоящее имя Кертис Джексон, также сказал: "Я думаю, что это должно быть связано с его наследием, потому что для меня важно, чтобы они это поняли". Рэпер поделился, что сериал предоставит "предысторию" и продемонстрирует молодые годы главного героя.

Напомним, "8 миля" была выпущена в 2002 году режиссером Кертисом Хэнсоном. В фильме Эминем снялся в истории, основанной на его жизни и восхождении к славе. Эминем играет Джимми, белого рэпера, который использует сценический псевдоним B-Rabbit, и его путь, чтобы начать свою хип-хоп карьеру. В фильме также снимались Ким Бейсингер, Бриттани Мерфи, Мехи Файфер и другие. Эминем получил "Оскар" за лучшую оригинальную песню "Lose Yourself".