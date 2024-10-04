Рэпер Эминем станет дедушкой (фото, видео)

Дочь рэпера вышла замуж в мае этого года за Эвана МакКлинтока и теперь пара готовится к новому статусу.

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28-летняя Хейли Джейд Скотт, единственная родная дочь американского рэпера Эминема, и ее муж Эван МакКлинток, которые поженились в мае этого года, станут родителями. Радостной новостью будущая мать поделилась на своей странице в соцсети, опубликовала несколько трогательных снимков с любимым.

Пара позирует на кухне. Хейли обнимает Эвана и смотрит в глаза мужу. В руках у нее — снимок УЗИ.

Хейли и Эван скоро станут родителями Фото: Instagram hailiejade

"Мама и папа — 2025", — написала она в подписи, добавив эмодзи в виде белого сердца.

Хейли и Эван скоро станут родителями Фото: Instagram hailiejade

Своему отцу Хейли сообщила радостную новость, подарив ему футболку Detroit Lionsс надписью "Дедушка" и показав ультразвуковое изображение ее будущего ребенка. 15-кратный обладатель премии "Грэмми" выглядел шокированным, дважды взглянув на ультразвуковое изображение, пока Хейли улыбалась рядом с ним.

Пока неизвестно, ждет ли Хейли мальчика или девочку и когда малыш должен появиться на свет.

Хейли сообщила отцу радостную новость

Скотт и МакКлинток встречаются с 2016 года и обручились в феврале 2023 года. Они связали себя узами брака в Батл-Крик, штат Мичиган. На церемонии в поместье Гринкрест присутствовали близкие друзья и семья.

Девушка выросла в Детройте с отцом Эминемом (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) и матерью Ким Скотт. Она училась в средней школе Chippewa Valley High School (2014) и изучала психологию в Мичиганском государственном университете.

У нее есть сводные сестра Алайна Мари Мэтерс и братья Стиви Лейн Мэтерс и Паркер Скотт.

В подкасте Just A Little Shady, название которого является отсылкой к злому и озорному альтер-эго ее отца Эминема — Слиму Шейди, Хейли рассказала, что ее детство было "сюрреалистическим". Она фактически росла в гастрольном автобусе своего отца.

"Так весело оглядываться назад… вспоминая себя взрослой, я думаю: "Ух ты, это так, так сюрреалистично" и те воспоминания о том, как я думала, что это было нормальными вещами, теперь я оглядываюсь назад и думаю: "Черт возьми, это было круто", — вспоминает девушка.

Ранее Фокус писал, как выглядят взрослые дочери Эминема.