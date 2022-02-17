Стало известно, как выглядят взрослые дочери Эминема

Недавно 49-летний американский рэпер Эминем выступил на сцене в перерыве Супербоула - финального матча Национальной футбольной лиги США. Его пришли поддержать две старшие дочери — Хейли и Алайна. Поклонники рэпера отметили, что девочки очень похожи

Как сообщает Рagesix, на прошлых выходных рэпер Эминем впервые за долгое время зажег на одной сцене с Dr. Dre и Снуп Доггом в перерыве между второй и третьей четвертями Суперкубка. Эминема пришли поддержать его две старшие дочери — Хейли Джейд и Алайна Мари Мазерс вместе со своими бойфрендами. Девушки опубликовали несколько фото у себя в Instagram, а поклонники Эминена отметили, что сестры очень похожи, и похвалили их наряды.

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Хэйли выбрала для мероприятия светлые джинсы и черную кожаную куртку, а ее сестра — "перевернутый" образ: куртку из денима и облегающие брюки.

26-летняя Хэйли Джейд Скотт — единственная родная дочь Эминема и его бывшей жены Кимберли Энн Скотт, на которой он был дважды женат. Алайна — 28-летняя приемная дочь Эминема, которую он воспитывал после смерти ее матери, родной сестры-близнеца Кимберли, Дон Скотт. Дон умерла от передозировки наркотиков. По словам Эминема, он относится к Алайне как к родной дочери. Также у рэпера есть еще одна падчерица — 19-летняя Стиви (Уитни), дочь Кимберли от других отношений. Летом девушка совершила каминг-аут как небинарная персона и попросила называть ее Стиви.

Как писал ранее Фокус, прошлым летом бывшая супруга Эминема пыталась покончить с собой.