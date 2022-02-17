Стало відомо, як виглядають дорослі дочки Емінема

Нещодавно 49-річний американський репер Емінем виступив на сцені в перерві Супербоула – фінального матчу Національної футбольної ліги США. Його прийшли підтримати дві старші дочки — Хейлі та Алайна. Шанувальники репера відмітили, що дівчатка дуже схожі

Як повідомляє Рagesix, минулими вихідними репер Емінем вперше за довгий час запалив на одній сцені з Dr. Dre та Снуп Доґґом у перерві між другою та третьою чвертями Суперкубку. Емінема прийшли підтримати його дві старші дочки — Хейлі Джейд і Алайн Марі Мазерс разом зі своїми бойфрендами. Дівчата опублікували кілька фото в себе в Instagram, а шанувальники Емінена відмітили, що сестри дуже схожі, і похвалили їхнє вбрання.

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Хейлі обрала для заходу світлі джинси та чорну шкіряну куртку, а її сестра – "перевернутий" образ: куртку з деніму та облягаючі штани.

26-річна Хейлі Джейд Скотт — єдина рідна дочка Емінема та його колишньої дружини Кімберлі Енн Скотт, на якій він був двічі одружений. Алайна — 28-річна прийомна дочка Емінема, яку він виховував після смерті її матері, рідної сестри-близнючки Кімберлі, Дон Скотт. Дон помер від передозування наркотиків. За словами Емінема, він ставиться до Алайн як до рідної дочки. Також репер має ще одну падчерку — 19-річну Стіві (Уітні), дочку Кімберлі від інших стосунків. Влітку дівчина зробила камінг-аут як небінарна персона та попросила називати її Стіві.

Як писав раніше Фокус, минулого літа колишня дружина Емінема намагалася накласти на себе руки.