Колишня дружина Емінема спробувала накласти на себе руки, — ЗМІ

Коли поліція та медики приїхали в будинок Кім Скотт, вона була дуже агресивна та нікого не підпускала до себе.

46-річна Кім Скотт, колишня дружина репера Емінема (в миру Маршалла Мазерса) та мати його єдиної дочки, була госпіталізована після того, як у кінці липня намагалася покінчити життя самогубством, повідомляє TMZ.

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Про інцидент, який стався ще два тижні тому, ЗМІ повідомили тільки зараз, дізнавшись подробиці події. Журналісти, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомили, що поліція та співробітники служби екстреної допомоги відреагували на дзвінок із дому Кім у Мічигані.

Коли вони прибули за викликом, жінка вела себе настільки агресивно, що медики не змогли спочатку навіть оглянути її на предмет серйозності тілесних ушкоджень. Пізніше вони виявили у неї на тильній стороні ноги кілька порізів, а вся підлога в кімнаті був залита кров'ю.

Кім доставили в лікарню для медичного та психологічного обстеження. Зараз жінка вже повернулася додому та йде на поправку. Невідомо, чи отримує вона додатковий догляд.

Репер і Кім одружилися в 1999 році та розлучилися в 2001 році.

[ + – ] Кім і Емінем були одружені два рази

Їхні стосунки та зростання світової популярності Емінема надихнули його на створення знаменитого фільму "8 миль". Крім того, у своїх піснях він часто згадував про її наркотичну залежності, невірність і про те, що вона погана мати. Були й куди більш загрозливі рядки. Наприклад, у треку Bonnie & Clyde 1997 року з альбому The Slim Shady LP Емінем розповідав про те, як узяв свою дочку на прогулянку, щоб кинути тіло своєї дружини в озеро.

У пісні "Кім", яка з'явилася в альбомі 2000 року The Marshall Mathers LP, але була написана двома роками раніше, коли в пари були сімейні проблеми, зірка розповів про вбивство Кім і переміщення її в багажник своєї машини.

Після виходу трека Кім подала на Емінема в суд, щоб спробувати перешкодити йому й далі читати реп про неї, і зажадала $ 10 млн як компенсацію за "умисне заподіяння емоційного стресу".

У січні 2006 року пара знову одружилася, проте вже до квітня розлучилася. Кім не соромилася критикувати колишнього чоловіка. Дійшло до того, що він подав клопотання про заборону їй публічно висловлювати образливі, зневажливі, підбурливі й інші негативні коментарі про нього, стверджуючи, що її коментарі можуть нашкодити дочці пари Гейлі.

У 2015 році пара нарешті помирилася, і Кім навіть зізнавалася, що Емінем дуже сильно її підтримував. У тому ж році вона вже намагалася вбити себе. У 2016-му жінка розповіла, що аварія з її участю на порожній дорозі біля її будинку в жовтні 2015-го насправді була спробою покінчити з собою.

Нагадаємо, у Кім і Емінема є єдина рідна донька Гейлі Джейд, якій зараз 25 років. Репер також усиновив 18-річну дочку Кім Вітні від попередніх стосунків і 27-річну дочку покійної сестри-близнюка Кім Дон Алайн.