Бывшая жена Эминема попыталась покончить с собой, – СМИ

Когда полиция и медики приехали в дом Ким Скотт, она была очень агрессивна и никого не подпускала к себе.

46-летняя Ким Скотт, бывшая супруга рэпера Эминема (в миру Маршалла Мазерса) и мать его единственной дочери, была госпитализирована после того, как в конце июля пыталась покончить жизнь самоубийством, сообщает TMZ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об инциденте, который произошел еще две недели назад, СМИ сообщили только сейчас, узнав подробности происшествия. Журналисты, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили, что полиция и сотрудники службы экстренной помощи отреагировали на звонок из дома Ким в Мичигане.

Когда они прибыли по вызову, женщина вела себя настолько агрессивно, что медики не смогли сначала даже осмотреть ее на предмет серьезности телесных повреждений. Позже они обнаружили у нее на тыльной стороне ноги несколько порезов, а весь пол в комнате был залит кровью.

Ким доставили в больницу для медицинского и психологического обследования. Сейчас женщина уже вернулась домой и идет на поправку. Неизвестно, получает ли она дополнительный уход.

Рэпер и Ким поженились в 1999 году и развелись в 2001 году.

[ + – ] Ким и Эминем были женаты два раза

Их отношения и рост мировой популярности Эминема вдохновили его на создание знаменитого фильма "8 миль". Кроме того, в своих песнях он часто упоминал о ее наркотической зависимости, неверности и о том, что она плохая мать. Были и куда более угрожающие строки. Например, в треке Bonnie & Clyde 1997 года с альбома The Slim Shady LP Эминем рассказывал о том, как взял свою дочь на прогулку, чтобы бросить тело своей жены в озеро.

В песне "Ким", которая появилась в альбоме 2000 года The Marshall Mathers LP, но была написана двумя годами ранее, когда у пары были семейные проблемы, звезда рассказал об убийстве Ким и помещении ее в багажник своей машины.

После выхода трека Ким подала на Эминема в суд, чтобы попытаться помешать ему и дальше читать рэп о ней, и потребовала $10 млн в качестве компенсации за "умышленное причинение эмоционального стресса".

В январе 2006 года пара снова связала себя узами брака, однако уже к апрелю рассталась. Ким не стеснялась критиковать бывшего супруга. Дошло до того, что он подал ходатайство о запрете ей публично высказывать оскорбительные, пренебрежительные, подстрекательские и другие негативные комментарии о нем, утверждая, что ее комментарии могут навредить дочери пары Хейли.

В 2015 году пара наконец-то помирилась, и Ким даже признавалась, что Эминем очень сильно ее поддерживал. В том же году она уже пыталась убить себя. В 2016-м женщина рассказала, что авария с ее участием на пустой дороге возле ее дома в октябре 2015-го на самом деле была попыткой покончить с собой.

Напомним, у Ким и Эминема есть единственная родная дочь Хейли Джейд, которой сейчас 25 лет. Рэпер также усыновил 18-летнюю дочь Ким Уитни от предыдущих отношений и 27-летнюю дочь покойной сестры-близнеца Ким Дон Алайну.