Репер Емінем стане дідусем (фото, відео)

Дочка репера вийшла заміж у травні цього року за Евана МакКлінтока і тепер пара готується до нового статусу.

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28-річна Гейлі Джейд Скотт, єдина рідна донька американського репера Емінема, та її чоловік Еван МакКлінток, які одружилися в травні цього року, стануть батьками. Радісною новиною майбутня мати поділилася на своїй сторінці в соцмережі, опублікувала кілька зворушливих знімків із коханим.

Пара позує на кухні. Гейлі обіймає Евана і дивиться в очі чоловікові. У руках у неї — знімок УЗД.

Гейлі та Еван скоро стануть батьками Фото: Instagram hailiejade

"Мама і тато — 2025", — написала вона в підписі, додавши емодзі у вигляді білого серця.

Гейлі та Еван скоро стануть батьками Фото: Instagram hailiejade

Своєму батькові Гейлі повідомила радісну новину, подарувавши йому футболку Detroit Lions з написом "Дідусь" і показавши ультразвукове зображення її майбутньої дитини. 15-разовий володар премії "Греммі" виглядав шокованим, двічі глянувши на ультразвукове зображення, поки Гейлі посміхалася поруч із ним.

Наразі невідомо, чекає Гейлі хлопчика чи дівчинку і коли малюк має з'явитися на світ.

Гейлі повідомила батькові радісну новину

Скотт і МакКлінток зустрічаються з 2016-го і заручилися в лютому 2023 року. Вони пов'язали себе узами шлюбу в Батл-Крік, штат Мічиган. На церемонії в маєтку Грінкрест були присутні близькі друзі та сім'я.

Дівчина виросла в Детройті з батьком Емінемом (справжнє ім'я Маршалл Брюс Метерс III) і матір'ю Кім Скотт. Вона навчалася в середній школі Chippewa Valley High School (2014) і вивчала психологію в Мічиганському державному університеті.

У неї є зведені сестра Алайна Марі Метерс і брати Стіві Лейн Метерс і Паркер Скотт.

У подкасті Just A Little Shady, назва якого є відсиланням до злого і пустотливого альтер-его її батька Емінема — Сліма Шейді, Гейлі розповіла, що її дитинство було "сюрреалістичним". Вона фактично росла в гастрольному автобусі свого батька.

"Так весело озиратися назад... згадуючи себе дорослою, я думаю: "Ух ти, це так, так сюрреалістично", і ті спогади про те, як я думала, що це було нормальними речами, тепер я озираюся назад і думаю: "Чорт візьми, це було круто", — згадує дівчина.

Раніше Фокус писав, який вигляд мають дорослі дочки Емінема.