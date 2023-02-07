Єдина дочка репера Емінема виходить заміж

Хейлі Джейд Метерс стала успішним б'юті-блогером.

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27-річна Хейлі Джейд, єдина рідна дочка знаменитого репера Емінема, якому нещодавно виповнилося 50 років, заручилася зі своїм бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

Новину про заручини дівчина опублікувала у своєму Instagram, показавши каблучку з діамантом. Її обранцем став Еван Макклінток, її давній бойфренд, з яким вона зустрічається вже понад сім років. Пара познайомилася під час навчання в університеті Мічигану.

В одному з інтерв'ю Хейлі розповідала, що Еван вже познайомився з її знаменитим батьком і Емінему він сподобався.

[ + – ] Дочка Емінема Хейлі Джейд виходить заміж Фото: Instagram hailiejade [ + – ] Дочка Емінема Хейлі Джейд виходить заміж Фото: Instagram hailiejade

Сам Емінем неодноразово говорив, що дуже пишається своєю дочкою і задоволений тим, що вона не вийшла заміж відразу після школи, а присвятила час навчанню. Адже її мати, Кімберлі Енн Скотт, з якою він був разом зі школи, рано завагітніла та кинула навчання.

Хейлі – єдина рідна дитина репера.

Також Емінем удочерив Алайну "Лейні" Скотт, дочку сестри Кім, та Вітні, дочку своєї колишньої дружини від колишніх стосунків. Також він був законним опікуном свого зведеного брата Натана Кейна.

Хейлі стала відомою б'юті-блогеркою і запустила з подругою подкаст під назвою Just a Little Shady, в якому розповіла про те, як бути дитиною знаменитості.

[ + – ] Емінем у Детройті

Ще будучи підлітком, Хейлі опинилася у центрі скандалу між Емінемом та музикантом Machine Gun Kelly, який зараз зустрічається з акторкою Меган Фокс.

7 травня 2012 року Machine Gun Kelly написав у Twitter, що на той момент 16-річна Хейлі Джейд була "гарячою".

Емінем зрештою заборонив йому з'являтися на його радіостанції Shade 45. І розкритикував його в кількох композиціях. MGK намагався відповісти, але в результаті реп-батл завершився на користь Емінема.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що "Восьма миля" фільм Емінема стане серіалом. Створювати його допоможе репер 50 Cent, чиє справжнє ім'я Кертіс Джексон.