Единственная дочь рэпера Эминема выходит замуж

Хейли Джейд Мэтерс стала успешным бьюти-блогером.

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27-летняя Хейли Джейд, единственная родная дочь знаменитого рэпера Эминема, которому недавно исполнилось 50 лет, обручилась со своим бойфрендом. Об этом пишет Daily Mail.

Новость о помолвке девушка опубликовала в своем Instagram, показав кольцо с бриллиантом. Ее избранником стал Эван МакКлинток, ее давний бойфренд, с которым она встречается уже более семи лет. Пара познакомилась во время учебы в Мичиганском университете.

В одном из интервью Хейли рассказывала, что Эван уже познакомился с ее знаменитым отцом и Эминему он понравился.

[ + – ] Дочь Эминема Хейли Джейд выходит замуж Фото: Instagram hailiejade [ + – ] Дочь Эминема Хейли Джейд выходит замуж Фото: Instagram hailiejade

Сам Эминем неоднократно говорил, что очень гордится своей дочерью и доволен тем, что она не вышла замуж сразу после школы, а посвятила время учебе. Ведь ее мать, Кимберли Энн Скотт, с которой он был вместе со школы, рано забеременела и бросила учебу.

Хейли – единственный родной ребенок рэпера.

Также Эминем удочерил Алайну "Лэйни" Скотт, дочь сестры Ким, и Уитни, дочь своей бывшей жены от прежних отношений. Также он являлся законным опекуном своего сводного брата Натана Кейна.

Хейли стала известным бьюти-блогером и запустила с подругой подкаст под названием Just a Little Shady, в котором рассказала о том, каково быть ребенком знаменитости.

[ + – ] Эминем в Детройте

Еще будучи подростком, Хейли оказалась в центре скандала между Эминемом и музыкантом Machine Gun Kelly, который сейчас встречается с актрисой Меган Фокс.

7 мая 2012 года Machine Gun Kelly написал в Twitter, что на тот момент 16-летняя Хейли Джейд была "горячей".

Эминем в итоге запретил ему появляться на его радиостанции Shade 45. И раскритиковал его в нескольких композициях. MGK пытался отвечать, но в итоге рэп-батл завершился в пользу Эминема.

Напомним, недавно стало известно, что "Восьмая миля", фильм Эминема станет сериалом. Создавать его поможет рэпер 50 Cent, чье настоящее имя Кертис Джексон.