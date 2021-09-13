Одеситка Таня Муїньо отримала нагороду MTV у номінації "Кращий режисер"

Нагороду Таня отримала за кліп MONTERO репера Lil Nas X

У Нью-Йорку роздали нагороди лауреатам премії MTV Music Video Awards 2021. Нагороду в номінації "Кращий режисер" отримала українка Таня Муїньо. Про це пише People.

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Вона отримала нагороду за провокаційний кліп MONTERO репера Lil Nas X, у якому він постав відразу в декількох іпостасях: Адама, Єви, занепалого ангела і змія-спокусника.

Нагороду Муїньо розділила з Lil Nas X, який є співрежисером ролика. Він і отримав заповітну статуетку, Таня на церемонії не з'явилася.

Кліп MONTERO також отримав нагороду в номінаціях "Краще відео року" і "Кращі візуальні ефекти". Усього на MTV Music Video Awards 2021 у скандального кліпу було п'ять номінацій.

Таня Муїньо — українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографиня і режисерка. Її батько — кубинець, мати — українка. У дитинстві Таня багато часу провела в Гавані, наразі мешкає в Одесі. Вона знімала кліпи для Monatik, Layan, "Время и Стекло", Скриптоніта, Кеті Перрі і Cardi B.

А виконавцем року був названий Джастін Бібер. Він також отримав нагороду за краще поп-відео — композицію Peaches, виконану спільно зі співаком Giveon, і став лідером за кількістю номінацій — усього їх було сім.

18-річна Олівія Родріго перемогла в трьох номінаціях: "Пісня року" з треком Drivers License, "Кращий новий артист" і "Кращий виконавець Push".