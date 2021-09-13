Одесситка Таня Муиньо получила награду MTV в номинации "Лучший режиссер"

Награду Таня получила за клип MONTERO рэпера Lil Nas X

В Нью-Йорке раздали награды лауреатам премии MTV Music Video Awards 2021. Награду в номинации "Лучший режиссер" получила украинка Таня Муиньо. Об этом пишет People.

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Она получила награду за провокационный клип MONTERO рэпера Lil Nas X, в котором он предстал сразу в нескольких ипостасях: Адама, Евы, падшего ангела и змея-искусителя.

Награду Муиньо разделила награду с Lil Nas X, который является сорежиссером ролика. Он и получил заветную статуэтку, Таня на церемонии не появилась.

[ + – ] Lil Nas X на церемонии MTV Music Video Awards 2021 Фото: Getty Images

Клип MONTERO также получил награду в номинациях "Лучшее видео года" и "Лучшие визуальные эффекты". Всего на MTV Music Video Awards 2021 у скандального клипа было пять номинаций.

Таня Муиньо — украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер. Ее отец – кубинец, мать – украинка. В детстве Таня много времени провела в Гаване, сейчас проживает в Одессе. Она снимала клипы для Monatik, Layan, "Время и Стекло", Скриптонита, Кэти Перри, и Cardi B.

А исполнителем года был назван Джастин Бибер. Он также получил награду за лучшее поп-видео – за композицию Peaches, исполненную совместно с певцом Giveon и стал лидером по количеству номинаций – всего их было семь.

18-летняя Оливия Родриго победила в трех номинациях: "Песня года" с треком Drivers License, "Лучший новый артист" и "Лучший исполнитель Push".