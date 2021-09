Оливия Родриго и Джастин Бибер стали триумфаторами MTV Video Music Awards 2021 (видео)

У Бибера было семь номинаций, а Родриго получила три награды.

В Нью-Йорке проходит вручение наград премии MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2021 года. Исполнителем года назван Джастин Бибер. Лучшим клипом стало видео на песню рэпера Lil Nas X "Montero (Call Me By Your Name)". Об этом сообщается в Twitter телеканала MTV.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Бибер также получил награду за лучшее поп-видео – за композицию Peaches, исполненную совместно с певцом Giveon.

Он же стал лидером по количеству номинаций – семь.

18-летняя Оливия Родриго победила в трех номинациях: "Песня года" с треком Drivers License, "Лучший новый артист" и "Лучший исполнитель Push". Она также была финалистом в борьбе за звание исполнителя года.

Лауреаты MTV Video Music Awards 2021:

видео года — Montero (Call Me By Your Name) (Lil Nas X);

исполнитель года — Джастин Бибер;

песня года — drivers license (Оливия Родриго);

лучший новый артист — Оливия Родриго;

лучший исполнитель Push (программа MTV) — Оливия Родриго;

лучшая совместная работа — Doja Cat feat. SZA (Kiss Me More).

Напомним, номинантом MTV Video Music Awards была уроженка Одессы, украинский режиссер Таня Муиньо. Она была номинирована за скандальный клип Montero (Call Me By Your Name) исполнителя Lil Nas X.