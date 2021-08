Украинского режиссера Таню Муиньо номинировали на MTV Video Music Awards

Таня получила номинацию в категории "Лучший режиссер" за скандальный клип рэпера Lil Nas X

MTV Video Music Awards назвали номинантов на премии 2021 года. И среди них – уроженка Одессы, украинский режиссер Таня Муиньо. Она была номинирована за скандальный клип MONTERO (Call Me By Your Name) исполнителя Lil Nas X. Об этом Таня сообщила сама в Instagram.

Если награда достанется этому клипу, то Таню Муиньо разделит ее с Lil Nas X, который также значится режиссером видео.

Напомним, MONTERO после премьеры произвел настоящий фурор. Главным образом из-за яркого видеоряда. Lil Nas X исполнил в клипе большинство ролей. Он предстал в образе Адама, Евы, Змея-искусителя и грешника, соблазняющего самого Сатану.

А позже, чтоб поддержать скандальную славу, рэпер занялся производством кроссовок. В сотрудничестве с дизайнерской компанией MSCHF он создал "сатанинские кроссовки" с человеческой кровью и прочими дьявольскими атрибутами.

В категории "лучший режиссер" были номинированы также юное дарование Билли Айлиш, которая режиссировала собственный клип Your Power, Тейлор Свифт, снявшей свой клип Willow, Трэвисом Скоттом, снявший свой клип Franchise, так что конкуренция будет высокой.

[ + – ] Lil Nas X и Таня Муиньо на съемках клипа Фото: Instagram tanumuino [ + – ] Таня Муиньо Фото: Instagram tanumuino

Видео MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X претендует также на награды в номинациях Лучшее видео года, Лучшее видео с социальным посланием, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшие визуальные эффекты.

Кроме этого американский певец Джастин Бибер получил семь номинаций на MTV Video Music Awards 2021. А рэперша Megan Thee Stallion – шесть номинаций. По пять номинаций получили Билли Айлиш, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X и Оливия Рориго.

Церемония награждения состоится 12 сентября в Нью-Йорке.

Напомним, Таня Муиньо известна своими работами с MONATIK, "Время и стекло", DOROFEEVA, NK, Скриптонитом, Cardi B и Кэти Перри.