Українську режисерку Таню Муіньо номінували на MTV Video Music Awards

Таня отримала номінацію в категорії "Кращий режисер" за скандальний кліп репера Lil Nas X

MTV Video Music Awards назвали номінантів на премії 2021 року. І серед них — уродженка Одеси, українська режисерка Таня Муіньо. Вона була номінована за скандальний кліп MONTERO (Call Me By Your Name) виконавця Lil Nas X. Про це Таня повідомила сама в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Якщо нагорода дістанеться цьому кліпу, то Таня Муіньо розділить її з Lil Nas X, який також значиться режисером відео.

Нагадаємо, MONTERO після прем'єри викликав справжній фурор. Головним чином через яскравий відеоряд. Lil Nas X виконав у кліпі більшість ролей. Він постав у образі Адама, Єви, Змія-спокусника і грішника, що спокушає самого Сатану.

А пізніше, щоб підтримати скандальну славу, репер зайнявся виробництвом кросівок. У співпраці з дизайнерською компанією MSCHF він створив "сатанинські кросівки" з людською кров'ю та іншими диявольськими атрибутами.

У категорії "кращий режисер" були номіновані також юне дарування Біллі Айліш, яка режисирувала власний кліп Your Power, Тейлор Свіфт, яка зняла свій кліп Willow, Тревіс Скотт, який зняв свій кліп Franchise, так що конкуренція буде високою.

[ + – ] Lil Nas X і Таня Муіньо на зйомках кліпу Фото: Instagram tanumuino [ + – ] Таня Муіньо Фото: Instagram tanumuino

Відео MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X претендує також на нагороди у номінаціях Найкраще відео року, Найкраще відео з соціальним посланням, Краща робота художника-постановника, Кращі візуальні ефекти.

Крім цього американський співак Джастін Бібер отримав сім номінацій на MTV Video Music Awards 2021. А реперка Megan Thee Stallion — шість номінацій. По п'ять номінацій отримали Біллі Айлиш, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X і Олівія Роріго.

Церемонія нагородження відбудеться 12 вересня в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Таня Муіньо відома своїми роботами з MONATIK, "Время и стекло", DOROFEEVA, NK, Скриптонітом, Cardi B і Кеті Перрі.