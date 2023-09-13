Емілі Ратаковскі у відвертому топі зʼявилася на церемонії MTV (фото)

Знаменитість зробила ставку на вінтажне вбрання.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі відвідала церемонію нагородження MTV Video Music Awards 2023 у вінтажному вбранні від Jean Paul Gaultier. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження зʼявилася на публіці в Нью-Джерсі у вівторок, 12 вересня 2023.

Молода мама продемонструвала напівпрозорий зелений топ з відповідною асиметричною спідницею максі.

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Ратаковскі позувала фотографам на туфлях на підборах і зберігала найнеобхідніше в маленькій блискучій чорній сумочці Fendi.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

У ролі аксесуарів модель, яка у 2022 році розлучилася з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, обрала золоті сережки та браслети. Волосся Емілі було укладене легкими хвилями.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Наразі Ратаковскі сама виховує дворічного сина Сильвестра, якого часто показує в соцмережах. Малюк став первісток моделі у березні 2021 року.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі привітала Софі Тернер з розлученням з Джо Джонасом.

Також Фокус писав про те, як Емілі Ратаковскі провела час із сином у селі.