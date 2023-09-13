Доджа Кет і Нікі Мінаж: найбільш "голі" сукні MTV VMA 2023

Деякі зірки, втішені перспективою з'явитися на червоній доріжці, вдягнули на себе ну дуже мало одягу.

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У США відбулася церемонія MTV VMA 2023. На заході, який проходив у Prudential Center у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, були присутні найгучніші імена у світі музики. Тріумфатором церемонії стала Тейлор Свіфт, яка забрала нагороди у всіх головних номінаціях. І вона блищала в розкішній чорній сукні від Versace.

Утім, інші зірки вирішили одягнутися не у звичні вечірні сукні та проявити максимум фантазії. Результатом стала значна кількість "голих" суконь на червоній доріжці.

Фокус зібрав топ-5 найголіших суконь MTV VMA 2023.

Доджа Кет

Приз за найвідвертішу сукню відходить співачці Доджі Кет (Doja Cat). Артистка, яка вже прославилася своїми екстравагантними вбраннями, обрала сукню-павутину від Monse.

Доджа Кет на церемонії MTV VMA 2023 Фото: Getty Images

Образ вона доповнила трусиками-бікіні бежевого кольору і прозорими туфельками. Образ вийшов настільки відвертим, що його навіть піддали цензурі в таблоїдах.

Нікі Мінаж

Нікі Мінаж повернулася на червону доріжку в химерному образі рожевої нареченої від Dolce & Gabbana. Атласний корсет з мереживами вона доповнила фатою і довгою прозорою спідницею. Вбрання вийшло таким дивним, що в усіх модних виданнях потрапило до списків найгірших.

Нікі Мінаж на церемонії MTV VMA 2023 Фото: Getty Images

Церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards 2023 року була сповнена безліччю модних провалів: від розкішних суконь, контрастних візерунків і образів із рейтингом X.

Тінаше

Співачка Тінаше явно змагалася на червоній доріжці з Доджею Кет за найвідвертіший образ. Вона обрала сукню-сітку від Stella McCartney з довгими рукавами, яка нічого не приховувала.

Тінаше на церемонії MTV VMA 2023 Фото: Getty Images

Тож стратегічні місця співачка прикрила чорними наклейками.

Doechii

25-річна реперка Доечі (Doechii) також опинилася в списках найбезсмачніше одягнених зірок за свою дивну сукню, що нагадує лахміття. Вона відкривала буквально все і насилу утримувалася на грудях, стримувана тільки тонкими ремінцями з боків.

Доечі на церемонії MTV VMA 2023 Фото: Getty Images

Дивне вбрання співачка доповнила яскраво-червоною бейсболкою, тож критики жартували: чи не переплутала співачка червону доріжку зі спортивним заходом.

Меган Ті Жеребець

Megan Thee Stallion, справжнє ім'я якої Меган Джовон Рут Піт, зазвичай з'являлася на червоних доріжках у значно відкритіших вбраннях, але цього разу на тлі решти вона мала навіть скромніший вигляд.

Megan Thee Stallion на церемонії MTV VMA 2023 Фото: Getty Images

Вона вибрала чорну прозору корсетну сукню Brandon Blackwood, яка відкривала її чорні трусики-стрінги. А образ вона доповнила ефектним діамантовим кольє, браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найефектніші і найкрасивіші сукні червоної доріжки MTV VMA 2023. У топі опинилися Тейлор Свіфт і Шакіра.