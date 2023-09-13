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Стиль життя

Доджа Кет і Нікі Мінаж: найбільш "голі" сукні MTV VMA 2023

MTV VMA 2023, гола сукня, нікі мінаж
Фото: Getty Images | Нікі Мінаж у рожевому вбранні нареченої

Деякі зірки, втішені перспективою з'явитися на червоній доріжці, вдягнули на себе ну дуже мало одягу.

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У США відбулася церемонія MTV VMA 2023. На заході, який проходив у Prudential Center у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, були присутні найгучніші імена у світі музики. Тріумфатором церемонії стала Тейлор Свіфт, яка забрала нагороди у всіх головних номінаціях. І вона блищала в розкішній чорній сукні від Versace.

Утім, інші зірки вирішили одягнутися не у звичні вечірні сукні та проявити максимум фантазії. Результатом стала значна кількість "голих" суконь на червоній доріжці.

Фокус зібрав топ-5 найголіших суконь MTV VMA 2023.

Доджа Кет

Приз за найвідвертішу сукню відходить співачці Доджі Кет (Doja Cat). Артистка, яка вже прославилася своїми екстравагантними вбраннями, обрала сукню-павутину від Monse.

Doechii, гола сукня, сукня павутина, доджа кет Fullscreen
Доджа Кет на церемонії MTV VMA 2023
Фото: Getty Images

Образ вона доповнила трусиками-бікіні бежевого кольору і прозорими туфельками. Образ вийшов настільки відвертим, що його навіть піддали цензурі в таблоїдах.

Нікі Мінаж

Нікі Мінаж повернулася на червону доріжку в химерному образі рожевої нареченої від Dolce & Gabbana. Атласний корсет з мереживами вона доповнила фатою і довгою прозорою спідницею. Вбрання вийшло таким дивним, що в усіх модних виданнях потрапило до списків найгірших.

MTV VMA 2023, гола сукня, нікі мінаж Fullscreen
Нікі Мінаж на церемонії MTV VMA 2023
Фото: Getty Images

Церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards 2023 року була сповнена безліччю модних провалів: від розкішних суконь, контрастних візерунків і образів із рейтингом X.

Тінаше

Співачка Тінаше явно змагалася на червоній доріжці з Доджею Кет за найвідвертіший образ. Вона обрала сукню-сітку від Stella McCartney з довгими рукавами, яка нічого не приховувала.

MTV VMA 2023, Тінаше, гола сукня Fullscreen
Тінаше на церемонії MTV VMA 2023
Фото: Getty Images

Тож стратегічні місця співачка прикрила чорними наклейками.

Doechii

25-річна реперка Доечі (Doechii) також опинилася в списках найбезсмачніше одягнених зірок за свою дивну сукню, що нагадує лахміття. Вона відкривала буквально все і насилу утримувалася на грудях, стримувана тільки тонкими ремінцями з боків.

MTV VMA 2023, Doechii, доечі, гола сукня Fullscreen
Доечі на церемонії MTV VMA 2023
Фото: Getty Images

Дивне вбрання співачка доповнила яскраво-червоною бейсболкою, тож критики жартували: чи не переплутала співачка червону доріжку зі спортивним заходом.

Меган Ті Жеребець

Megan Thee Stallion, справжнє ім'я якої Меган Джовон Рут Піт, зазвичай з'являлася на червоних доріжках у значно відкритіших вбраннях, але цього разу на тлі решти вона мала навіть скромніший вигляд.

MTV VMA 2023, гола сукня, Megan Thee Stallion Fullscreen
Megan Thee Stallion на церемонії MTV VMA 2023
Фото: Getty Images

Вона вибрала чорну прозору корсетну сукню Brandon Blackwood, яка відкривала її чорні трусики-стрінги. А образ вона доповнила ефектним діамантовим кольє, браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найефектніші і найкрасивіші сукні червоної доріжки MTV VMA 2023. У топі опинилися Тейлор Свіфт і Шакіра.