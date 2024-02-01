Марго Роббі вперше прокоментувала номінації на "Оскар-2024" після своєї "поразки"

Зірку екрану не номінували на кінопремію. Номінацію не отримала і режисерка картини "Барбі" Ґрета Ґервіг, попри те, що фільм зібрав у світовому прокаті понад мільярд доларів.

Related video

33-річна австралійська акторка Марго Роббі порушила мовчання після своєї "поразки" на "Оскарі-2024". Про це пише Dedline.

Виступаючи напередодні на сесії запитань і відповідей, організованій Музеєм Академії, Роббі сказала, що Ґрету Ґервіг "треба" номінувати. Адже і Марго, а режисерка нашумілого фільму "Барбі" не отримали номінацій на "Оскар-2024".

"Очевидно, я вважаю, що Ґрета повинна бути номінована режисером, тому що те, що вона зробила, буває раз у кар’єрі, раз у житті, те, що вона зробила, це справді так. Але це був неймовірний рік для всіх фільмів", — розповіла виконавиця ролі Барбі.

Фільм отримав вісім інших номінацій, зокрема на найкращу чоловічу роль другого плану, яку отримав Раян Гослінг, на найкращу жіночу роль другого плану, яку отримала Америка Феррера, а також "Барбі" відзначили в номінації "Найкращий фільм".

Марго Роббі та Раян Гослінг Фото: Getty Images

Марго не говорила про своє власне зневажливе ставлення до премії "Оскар", але підкреслила, що вони були "поза межами екстазу", оскільки фільм отримав вісім номінацій на "Оскар".

"Ми вирішили зробити щось, що змінило б культуру, вплинуло на культуру, просто справило якийсь вплив. І це вже зроблено, а деяким подобається набагато більше, ніж ми коли-небудь мріяли. І це справді найбільша винагорода, яка може вийти з усього цього", — зізналася австралійська акторка.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Роббі, яка також була продюсером картини, зʼявилася на публіці у футболці з Барбі та яскраво-рожевих туфлях на підборах, які вона поєднала з джинсами та блейзером.

Нагадаємо, Раян Гослінг відреагував на те, що Марго Роббі не номінували на "Оскар-2024".

Також Фокус писав про іншу відому акторку, яка могла зіграти Барбі.