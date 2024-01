Немає Кена без Барбі: Раян Гослінг прокоментував номінації на "Оскар"

Було опубліковано список номінантів на цю кінопремію, але, всупереч очікуванням, у списку не опинилося зірок "Барбі" — режисера Грети Гервіг і Марго Роббі. Раян Гослінг, який отримав номінацію, був обурений.

Раян Гослінг розкритикував "Оскар" через Ґрету Ґервіґ і Марґо Роббі. Гервіг не була номінована в номінації "Найкращий режисер", а Роббі не отримала номінацію в категорії "Найкраща жіноча роль". Тоді як 43-річний Гослінг у вівторок був номінований на найкращу чоловічу роль другого плану за свою роботу у фільмі "Барбі". Актор уже прокоментував те, що відбувається, пише PEOPLE.

"Не існує Кена без Барбі, і не існує фільму про Барбі без Грети Гервіг і Марго Роббі, двох людей, найбільш відповідальних за цей історичний, всесвітньо відомий фільм. Жодне визнання не було б можливим для будь-кого з учасників фільму без їхнього таланту, витримки і геніальності", — сказав Гослінг у заяві, опублікованій ЗМІ.

Він пояснив, що сказати, що він розчарований тим, що вони не номіновані у своїх категоріях, "було б применшенням".

Команда фільму "Барбі"

"Вони розсмішили нас, розбили наші серця, вони просунули культуру і увійшли в історію. Їхня робота має бути визнана поряд з іншими дуже гідними номінантами", — заявив Гослінг.

Грета Гервіг та її чоловік Ноа Баумбах були номіновані в категорії "Найкращий адаптований сценарій". "Барбі" також отримала номінації в категоріях "Дизайн костюмів", "Найкраща робота художника-постановника" і одразу дві пісні "What Was I Made For?" і "I'm Just Ken" були номіновані в категорії "Найкраща пісня".

Також Марго Роббі, її чоловік Том Акерлі, Роббі Бреннер і Девід Хайман були номіновані на найкращий фільм як продюсери.

І Америка Феррера отримала номінацію в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

Раян Гослінг, Марго Роббі та Америка Феррера

Гослінг привітав Ферреру, а також розповів, що його номінували за "зображення пластикової ляльки на ім'я Кен".

"Для мене велика честь бути номінованим моїми колегами разом із такими чудовими артистами в рік стількох великих фільмів. І я ніколи не думав, що скажу це, але я також неймовірно задоволений і пишаюся тим, що отримав номінацію за зображення пластикової ляльки на ім'я Кен", — ідеться в його заяві.

Як і Гослінг, Феррера також поділилася своїм розчаруванням з приводу номінацій, сказавши, що "Грета зробила майже все, що міг зробити режисер, щоб заслужити це".

Коментатори вже зазначили, що Гослінг міг би відмовитися від номінації на знак солідарності з колегами.

Грета Гервіг і Ноа Баумбах

За кількістю номінацій лідирує "Оппенгеймер" — 13. Слідом іде комедія "Бідолашні створіння" Йоргоса Лантімоса з 11 номінаціями. На третьому місці — драма "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе з 10 номінаціями.

Скорсезе встановив рекорд за кількістю номінацій у категорії "Найкращий режисер" серед нині живих. За кар'єру він був вшанований десятьма номінаціями. Друге місце посідає Стівен Спілберг із дев'ятьма номінаціями. Найбільш номінованим режисером в історії залишається Вільям Вайлер, який зняв картини "Римські канікули" і "Найкращі роки нашого життя". У нього 12 номінацій.

Нагадаємо, список номінантів на "Оскар-2024" має такий вигляд (основні категорії):

Найкращий фільм:

"Оппенгеймер".

"Барбі".

"Вбивці квіткової повні".

"Залишені".

"Бідолашні створіння".

"Американська література".

"Анатомія падіння".

"Маестро".

"Минулі життя".

"Зона інтересів".

Найкращий режисер:

Крістофер Нолан — "Оппенгеймер".

Мартін Скорсезе — "Вбивці квіткової повні".

Йоргос Лантімос — "Бідолашні створіння".

Джонатан Глейзер — "Зона інтересів".

Жюстін Тріє — "Анатомія падіння".

Найкраща жіноча роль:

Емма Стоун — "Бідолашні створіння".

Лілі Гладстоун — "Вбивці квіткової повні".

Сандра Хюллер — "Анатомія падіння".

Кері Малліган — "Маестро".

Аннетт Бенінг — "Наяд".

Найкраща чоловіча роль:

Кілліан Мерфі — "Оппенгеймер".

Пол Джаматті — "Залишені".

Бредлі Купер — "Маестро".

Джеффрі Райт — "Американська література".

Колман Домінго — "Растін".

Найкраща жіноча роль другого плану:

Давайн Джой Рендольф — "Залишені".

Емілі Блант — "Оппенгеймер".

Деніел Брукс — "Барва пурпурова".

Джоді Фостер — "Наяд".

Америка Феррера — "Барбі".

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Роберт Дауні Мадший — "Оппенгеймер".

Раян Гослінг — "Барбі".

Роберт Де Ніро — "Вбивці квіткової повні".

Марк Руффало — "Бідолашні створіння".

Стерлінг К. Браун — "Американська література".

Найкращий адаптований сценарій:

"Оппенгеймер".

"Бідолашні створіння".

"Американське чтиво".

"Барбі".

"Зона інтересів".

Найкращий оригінальний сценарій:

"Залишені".

"Минулі життя".

"Анатомія падіння".

"Травень грудень".

"Маестро".

Найкращий оригінальний саундтрек:

"Оппенгеймер".

"Вбивці квіткової повні".

"Бідолашні створіння".

"Індіана Джонс і колесо долі".

"Американська література".

Найкраща пісня:

What Was I Made For? — "Барбі".

I'm Just Ken — "Барбі".

It Never Went Away — "Американська симфонія".

The Fire Inside — "Пекуче гарячий".

Wahzhazhe (A Song for My People) — "Вбивці квіткової повні".

Найкращий анімаційний фільм:

"Людина-павук: Через всесвіти".

"Хлопчик і птах".

"Елементарно".

"Німона".

"Мрії робота".

Найкращий документальний фільм:

"20 днів у Маріуполі".

"Чотири дочки".

"Вічна пам'ять".

"Бобі Вайн: Народний президент".

"Убити тигра".

Найкращий іноземний фільм:

"Зона інтересів", Велика Британія.

"Товариство снігу", Іспанія.

"Учительська", Німеччина.

"Ідеальні дні", Японія.

"Я — капітан", Італія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про фільм "20 днів у Маріуполі". Картину про початок вторгнення ЗС РФ в Україну зняли українські журналісти Євген Малолетка і Мстислав Чернов.