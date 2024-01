Нет Кена без Барби: Райан Гослинг прокомментировал номинации на "Оскар"

Был опубликован списком номинантов на эту кинопремию, но, вопреки ожиданиям, в списке не оказалось звезд "Барби" – режиссера Греты Гервиг и Марго Робби. Райан Гослинг, получивший номинацию, был возмущен.

Райан Гослинг раскритиковал "Оскар" из-за Греты Гервиг и Марго Робби. Гервиг не была номинирована в номинации "лучший режиссер", а Робби не получила номинацию в категории "Лучшая женская роль". В то время как 43-летний Гослинг во вторник был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана за свою работу в фильме "Барби". Актер уже прокомментировал происходящее, пишет PEOPLE.

"Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби, двух людей, наиболее ответственных за этот исторический, всемирно известный фильм. Никакое признание не было бы возможно для кого-либо из участников фильма без их таланта, выдержки и гениальности", — сказал Гослинг в заявлении, опубликованном СМИ.

Он объяснил, что сказать, что он разочарован тем, что они не номинированы в своих категориях, "было бы преуменьшением".

"Они рассмешили нас, разбили наши сердца, они продвинули культуру и вошли в историю. Их работа должна быть признана наряду с другими очень достойными номинантами", — заявил Гослинг.

Грета Гервиг и ее муж Ноа Баумбах были номинированы в категории "Лучший адаптированный сценарий". "Барби" также получила номинации в категориях "Дизайн костюмов", "Лучшая работа художника-постановщика" и сразу две песни "What Was I Made For?" и "I’m Just Ken" были номинированы в категории "Лучшая песня".

Также Марго Робби, ее муж Том Акерли, Робби Бреннер и Дэвид Хайман были номинированы на лучший фильм как продюсеры.

И Америка Феррера получила номинацию в категории "Лучшая женская роль второго плана".

Гослинг поздравил Ферреру, а также рассказал, что его номинировали за "изображение пластиковой куклы по имени Кен".

"Для меня большая честь быть номинированным моими коллегами вместе с такими замечательными артистами в год стольких великих фильмов. И я никогда не думал, что скажу это, но я также невероятно польщен и горжусь тем, что получил номинацию за изображение пластиковой куклы по имени Кен", — говорится в его заявлении.

Как и Гослинг, Феррера также поделилась своим разочарованием по поводу номинаций, сказав, что "Грета сделала почти все, что мог сделать режиссер, чтобы заслужить это".

Комментаторы уже отметили, что Гослинг мог бы отказаться от номинации в знак солидарности с коллегами.

По количеству номинаций лидирует "Оппенгеймер" — 13. Вслед идет комедия "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса с 11 номинациями. На третьем месте — драма "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе с 10 номинациями.

Скорсезе установил рекорд по количеству номинаций в категории "Лучший режиссер" среди ныне живущих. За карьеру он удостоился целых десяти номинаций. Второе место занимает Стивен Спилберг с девятью номинациями. Самым номинируемым режиссером в истории остается Уильям Уайлер, который снял картины "Римские каникулы" "Лучшие годы нашей жизни". У него 12 номинаций.

Напомним, список номинантов на "Оскар-2024" выглядит так (основные категории):

Лучший фильм:

"Оппенгеймер".

"Барби".

"Убийцы цветочной луны".

"Оставленные".

"Бедные-несчастные".

"Американское чтиво".

"Анатомия падения".

"Маэстро".

"Прошлые жизни".

"Зона интересов".

Лучший режиссер:

Кристофер Нолан — "Оппенгеймер".

Мартин Скорсезе — "Убийцы цветочной луны".

Йоргос Лантимос — "Бедные-несчастные".

Джонатан Глейзер — "Зона интересов".

Жюстин Трие — "Анатомия падения".

Лучшая женская роль:

Эмма Стоун — "Бедные-несчастные".

Лили Гладстоун — "Убийцы цветочной луны".

Сандра Хюллер — "Анатомия падения".

Кэри Маллиган — "Маэстро".

Аннетт Бенинг — "Дайана Найэд".

Лучшая мужская роль:

Киллиан Мерфи — "Оппенгеймер".

Пол Джаматти — "Оставленные".

Брэдли Купер — "Маэстро".

Джеффри Райт — "Американское чтиво".

Колман Доминго — "Растин".

Лучшая женская роль второго плана:

Давайн Джой Рэндольф — "Оставленные".

Эмили Блант — "Оппенгеймер".

Дэниел Брукс — "Цвет пурпурный".

Джоди Фостер — "Дайана Найэд".

Америка Феррера — "Барби".

Лучшая мужская роль второго плана:

Роберт Дауни мадший — "Оппенгеймер".

Райан Гослинг — "Барби".

Роберт Де Ниро — "Убийцы цветочной луны".

Марк Руффало — "Бедные-несчастные".

Стерлинг К. Браун — "Американское чтиво".

Лучший адаптированный сценарий:

"Оппенгеймер".

"Бедные-несчастные".

"Американское чтиво".

"Барби".

"Зона интересов".

Лучший оригинальный сценарий:

"Оставленные".

"Прошлые жизни".

"Анатомия падения".

"Май декабрь".

"Маэстро".

Лучший оригинальный саундтрек:

"Оппенгеймер".

"Убийцы цветочной луны".

"Бедные-несчастные".

"Индиана Джонс и колесо судьбы".

"Американское чтиво".

Лучшая песня:

What Was I Made For? — "Барби".

I’m Just Ken — "Барби".

It Never Went Away — "Американская симфония".

The Fire Inside — "Обжигающе горячий".

Wahzhazhe (A Song for My People) — "Убийцы цветочной луны".

Лучший анимационный фильм:

"Человек-паук: Через вселенные".

"Мальчик и птица".

"Элементарно".

"Нимона".

"Мечты робота".

Лучший документальный фильм:

"20 дней в Мариуполе".

"Четыре дочери".

"Вечная память".

"Боби Вайн: Народный президент".

"Убить тигра".

Лучший иностранный фильм:

"Зона интересов", Великобритания.

"Общество снега", Испания.

"Учительская", Германия.

"Идеальные дни", Япония.

"Я — капитан", Италия.

Напомним, ранее Фокус писал о фильме "20 дней в Мариуполе". Картину про начало вторжения ВС РФ в Украину сняли украинские журналисты Евгений Малолетка и Мстислав Чернов.