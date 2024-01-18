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Стиль жизни

Райан Гослинг признался, что не показывает своим дочерям фильм "Барби"

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Фото: Скриншот | Райан Гослинг в роли Кена

Картина стала самой кассовой в 2023 году. Райан Гослинг и Марго Робби исполнили главные роли.

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43-летний канадский актер Райан Гослинг признался, что не показывает своим детям фильм "Барби", в котором он исполнил главную роль Кена. Об этом пишет E! News.

"Я не знаю, стоит ли им смотреть на своего отца в роли Кена. И в каком возрасте лучше всего увидеть, как твой отец делает это", — признался отец двоих детей на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре.

Муж Евы Мендес также рассказал, что его дочери, Амада и Эсмеральда, были на съемках популярного фильма: "Они видели лишь малую часть процесса и пришли на съемочную площадку, когда я исполнял большой музыкальный номер".

Марго Робби и Райан Гослинг на съемках фильма "Барби" Fullscreen
Марго Робби и Райан Гослинг на съемках фильма "Барби"
Фото: Getty Images

Картину о самой популярной кукле в мире сняла режиссер Грета Гервиг. Фильм собрал в мировом прокате более миллиарда долларов, он признан самым кассовым в 2023 году. Девушкой Райана Гослинга на экране стала Марго Робби, которая и исполнила роль Барби.

Райан Гослинг и Ева Мендес Fullscreen
Райан Гослинг и Ева Мендес
Фото: Getty Images

Гослинг находится в отношениях с Евой Мендес более 10 лет, однако об их бракосочетании стало известно лишь в конце 2022 года. Пара держит свою личную жизнь подальше от публики, воспитывая двух общих детей.

Напомним, Райан Гослинг стал героем нового мема.

Также Фокус писал о реакции Марго Робби на успех фильма "Барби".