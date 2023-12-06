Марго Робби призналась, как отреагировала на успех фильма "Барби"

Картина Греты Гервиг собрала в прокате более миллиарда долларов.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби призналась, что была удивлена, когда фильм "Барби" достиг такого успеха в мировом прокате. Об этом пишет Variety.

Собрав 1,4 млрд долларов, картина Греты Гервиг о кукле Mattel Barbie 1959 года почти сравнялась с биографическим фильмом Кристофера Нолана "Оппенгеймер", который заработал чуть меньше миллиарда.

Марго, которая стала продюсером и главной звездой популярного фильма, сказала Variety, что она была шокирована культурным влиянием, которое фильмы имели в интернете.

"Тот факт, что люди шли и говорили: "О, посмотрите сначала Оппенгеймера, а потом Барби". Я подумала: "Видишь? Людям все нравится". Люди странные", — призналась Робби.

Марго Робби Фото: Warner Bros.

В интервью для издания со звездой фильма "Оппенгеймер" Киллианом Мерфи Марго также рассказала, что она была идейным организатором Барбенгеймера.

Австралийская актриса вспомнила момент, когда продюсер "Оппенгеймера" Чак Роув позвонил ей и сказал: "Я думаю, вам, друзья, стоит перенести дату" после того, как два фильма были запланированы на 21 июля 2023 года.

Марго Робби и Киллиан Мерфи Фото: Variety

"А я подумала: "Мы не переносим нашу дату. Если ты боишься противостоять нам, то перенеси свою", — отметила Марго.

Киллиан сказал Робби: "Это был хороший инстинкт".

Странное сочетание явно сработало на основе огромного количества мемов, которые стали вирусными перед выпуском двух фильмов.

Напомним, Марго Робби и Киллиан Мерфи появились на обложке глянца.

Также Фокус писал о предстоящем фильме, который вдохновил феномен Барбенгеймера.