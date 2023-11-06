"Барбенгеймер" больше не мем: популярная шутка станет фильмом

В центре малобюджетного фильма будет кукла-ученый Барбенгеймер.

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После выхода фильма Гретты Гервиг "Барби" и байопика Кристофера Нолана "Оппенгеймер" в СМИ появилось новое шуточное слово – "Барбенгеймер", созданное из названия двух картин, представленных 20 июля. Однако то, что еще недавно было шуткой, теперь может стать названием новой картины, над которой уже работает режиссер Чарльз Бэнд, пишет The Hollywood Reporter.

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Бюджет будущего фильма не идет ни в какое сравнение с историей куклы и ученого, создавшего атомную бомбу. Он обойдется в чуть меньше, чем миллион долларов, в то время как на создание "Барби" потратили $145 миллионов, а бюджет "Оппенгеймера" составил $100 миллионов

"Барбенгеймер" – комедийный взгляд на культурный феномен "Барби" и "Оппенгеймера". Лента расскажет историю куклы-ученого доктора Бэмби Дж. Барбенгеймер, которая оставляет свой идеальный мир Dolltopia и своего парня Твинка Доллмана ради реального мира после того, как узнает, как дети бесчеловечно обращаются с куклами. Когда она лично видит жестокость, то превращает свою ярость в работу и решает создать ядерную бомбу, чтобы уничтожить их.

"Это так глупо. Но кажется, что все остальные моменты мрачны и удручают, и, Боже, нам нужно немного юмора в 2024 году", – объяснил режиссер.

На идею Чарльза вдохновил его биограф Адам Фелбер, вместе с которым он написал "Исповедь кукловода: голливудские мемуары о вурдалаках, мужестве и гонзо-кинопроизводстве".

"Он позвонил мне и сказал: "Мы должны снять фильм о Барбенгеймер". Всем во всем мире эта идея нравится, так что нам действительно следует воплотить ее в жизнь", – добавил Бэнд.

Работу над картиной планируют начать в следующем году.

Тем временем создатели "Барби" уже задумались о новом фильме.

Ранее Фокус писал, что Барби Оппенгеймер из США рассказала, с чем столкнулась после выхода нашумевших картин.