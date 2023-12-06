Марго Роббі зізналася, як відреагувала на успіх фільму "Барбі"

Картина Ґрети Ґервіг зібрала у прокаті понад мільярд доларів.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі зізналася, що була здивована, коли фільм "Барбі" досяг такого успіху у світовому прокаті. Про це пише Variety.

Зібравши 1,4 млрд доларів, картина Ґрети Ґервіг про ляльку Mattel Barbie 1959 року майже зрівнялася з біографічним фільмом Крістофера Нолана "Оппенгеймер", який заробив трохи менше мільярда.

Марго, яка стала продюсером і головною зіркою популярного фільму, сказала Variety, що вона була шокована культурним впливом, який фільми мали в інтернеті.

"Той факт, що люди йшли і казали: "О, подивіться спочатку Оппенгеймера, а потім Барбі". Я подумала: "Бачиш? Людям все подобається". Люди дивні", — зізналася Роббі.

Марго Роббі Фото: Warner Bros.

В інтерв’ю для видання із зіркою фільму "Оппенгеймер" Кілліаном Мерфі Марго також розповіла, що вона була ідейною організаторкою Барбенгеймера.

Австралійська акторка пригадала момент, коли продюсер "Оппенгеймера" Чак Роув подзвонив їй і сказав: "Я думаю, вам, друзі, варто перенести дату" після того, як два фільми були заплановані на 21 липня 2023.

Марго Роббі та Кілліан Мерфі Фото: Variety

"А я подумала: "Ми не переносимо нашу дату. Якщо ти боїшся протистояти нам, то перенеси свою", — зазначила Марго.

Кілліан сказав Роббі: "Це був хороший інстинкт".

Дивне поєднання явно спрацювало на основі величезної кількості мемів, які стали вірусними перед випуском двох фільмів.

Нагадаємо, Марго Роббі та Кілліан Мерфі зʼявилися на обкладинці глянцю.

Також Фокус писав про майбутній фільм, який надихнув феномен Барбенгеймера.