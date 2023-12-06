Барбенгеймер у реальності: Марго Роббі та Кілліан Мерфі на обкладинці Variety (фото)

Спочатку люди жартували про поєднання непоєднуваних фільмів, а тепер цей мем став реальністю.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі та ірландський актор Кілліан Мерфі, 47, разом зʼявилися на обкладинці Variety.

Виконавці головних ролей у найпопулярніших фільмах 2023 року "Барбі" та "Оппенгеймер" поділилися досвідом, унікальним в історії кіно. 21 липня 2023 вийшли їхні дві картини, і замість того, щоб конкурувати одне з одним, вони фактично підсилили одне одного, створивши глобальний феномен, відомий як "Барбенгеймер". Проте нещодавно навіть повідомлялося, що плануються зйомки такого фільму.

Фото: Соцмережi

"Барбі" Ґрети Ґервіг, створена компанією Роббі LuckyChap Entertainment, — це історія про найпопулярнішу ляльку у світі, яка після подорожі, щоб оговтатися від екзистенційної кризи, стає жінкою; "Оппенгеймер" Крістофера Нолана — це байопік про Дж. Роберта Оппенгеймера, фізика, який став винахідником атомної бомби. Касові збори першого склали понад 1,4 млрд доларів у всьому світі, а "Оппенгеймер" перевищив 950 млн доларів.

"Отримали благословення Mattel дозволити нам виробляти, а потім пішли за Ґретою. Очевидно, я не знала, що це стане культурним феноменом, яким він зрештою став", — зізнається Марго Роббі.

На обкладинці акторка постала в чорній мінісукні в горошок. Тим часом Мерфі позує в діловому костюмі з білою сорочкою.

Марго Роббі та Кілліан Мерфі

Також на інших обкладинках журналу зʼявилися Енн Гетевей з Емілі Блант, які зіграли у фільмі "Диявол носить Prada", Бредлі Купер з Еммою Стоун та інші.

Марго Роббі та Кілліан Мерфі Фото: Variety

Нагадаємо, Марго Роббі вийшла у світ з Раяном Гослінгом, який зіграв роль Кена.

Також Фокус писав про феномен Барбенгеймера влітку 2023 року.