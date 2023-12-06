Барбенгеймер в реальности: Марго Робби и Киллиан Мерфи на обложке Variety (фото)

Сначала люди шутили о сочетании несочетаемых фильмов, а теперь этот мем стал реальностью.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби и ирландский актер Киллиан Мерфи, 47, вместе появились на обложке Variety.

Исполнители главных ролей в самых популярных фильмах 2023 года "Барби" и "Оппенгеймер" поделились опытом, уникальным в истории кино. 21 июля 2023 года вышли их две картины, и вместо того, чтобы конкурировать друг с другом, они фактически усилили друг друга, создав глобальный феномен, известный как "Барбенгеймер". Однако недавно даже сообщалось, что планируются съемки такого фильма.

Фото: Соцсети

"Барби" Греты Гервиг, созданная компанией Робби LuckyChap Entertainment, — это история о самой популярной кукле в мире, которая после путешествия, чтобы оправиться от экзистенциального кризиса, становится женщиной; "Оппенгеймер" Кристофера Нолана — это байопик о Дж. Роберте Оппенгеймере, физике, который стал изобретателем атомной бомбы. Кассовые сборы первого составили более 1,4 млрд долларов во всем мире, а "Оппенгеймер" превысил 950 млн долларов.

"Получили благословение Mattel позволить нам производить, а затем последовали за Гретой. Очевидно, я не знала, что это станет культурным феноменом, которым он в итоге стал", — признается Марго Робби.

На обложке актриса предстала в черном мини-платье в горошек. Тем временем Мерфи позирует в деловом костюме с белой рубашкой.

Марго Робби и Киллиан Мерфи

Также на других обложках журнала появились Энн Хэтэуэй с Эмили Блант, которые сыграли в фильме "Дьявол носит Prada", Брэдли Купер с Эммой Стоун и другие.

Марго Робби и Киллиан Мерфи Фото: Variety

Напомним, Марго Робби вышла в свет с Райаном Гослингом, который сыграл роль Кена.

Также Фокус писал о феномене Барбенгеймера летом 2023 года.