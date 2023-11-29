Снова в розовом: Марго Робби примерила костюм Versace (фото)

Главная героиня фильма "Барби" с мужем посетила показ картины в Нью-Йорке.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби и ее муж Том Акерли, 33, посетили показ хит-фильма "Барби" в Нью-Йорке во вторник, 28 ноября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара прибыла в отель "Peninsula" на эксклюзивное мероприятие, на котором также присутствовала Дуа Липа, чья песня "Dance the Night" стала саундтреком к картине о кукле Барби.

Когда они шли к пятизвездочному отелю в центре Манхэттена, Робби держалась за руку своего мужа, который уверенно вел ее внутрь.

Звезда фильма Греты Гервиг появилась на публике в полностью розовом костюме Versace.

Марго Робби и Том Акерли

К образу она добавила розовую сумочку и обула блестящие туфли на каблуках в тон. Волосы австралийская звезда экрана оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Между тем ее возлюбленный, британский продюсер, был в черном пальто, синих брюках и светлом свитере.

Марго Робби Фото: Getty Images

Впервые Робби и Акерли познакомились на съемках драмы о Второй мировой войне "Французская сюита", где Том был ассистентом режиссера, а Марго сыграла одну из ролей. Это произошло в 2013. В следующем году они начали встречаться, а в 2016 поженились. Сейчас детей у звездной пары нет.

Напомним, Марго Робби выбирает костюм украинского бренда.

Также Фокус писал о свидании Марго Робби и Тома Акерли в Сиднее.