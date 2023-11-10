Марго Робби с мужем отправились на свидание в Сиднее (фото)

Звезда "Барби" выбрала стильный аутфит в светлых оттенках.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби прибыла в Сидней со своим мужем Томом Акерли, 33. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги были замечены в элитной бухте Роуз в Сиднее, где они наслаждались прогулкой вокруг городской гавани. К Марго и Тому присоединилось несколько друзей, когда они проводили время на небольшом судне под солнечными лучами города.

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Марго Робби была замечена на прогулке с ребенком подруги (фото)

Для прогулки по австралийскому городу звезда фильма "Барби" выбрала серые свободные брюки и жилет в тон. К образу она добавила белый топ, черные солнцезащитные очки и золотую подвеску. Волосы Марго распустила и обула босоножки.

Между тем муж актрисы был в светлых брюках, белой футболке и кепке. Продюсер также надел темные очки и держал в руках массивную сумку.

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Том Акерли и Марго Робби

Знаменитости находятся в туре по родной для Марго Австралии, посетив Голд-Кост, Перт и Сидней за последние несколько дней. Звезда "Барби" родилась и выросла в Австралии, а ее братья и сестры до сих пор живут здесь.

Марго Робби Фото: Getty Images

Актриса и британский продюсер поженились в 2016 году.

Напомним, Марго Робби и Райан Гослинг снова снимутся вместе.

Также Фокус писал о появлении Марго Робби на забастовке актеров.