Марго Робби была замечена на прогулке с ребенком подруги (фото)

У Марго и ее мужа Тома Акерли нет собстенных детей, однако она проявляла заботу к малышу подруги.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби была замечена на прогулке с друзьями. В частности, звезду сфотографировали, когда она шла по улицам Лос-Анджелеса, держа в руках переноску с малышом. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода звезда фильма "Барби" выбрала стильный образ. Знаменитость продемонстрировала свои длинные стройные ноги в джинсовых шортах с манжетами, к которым подобрала молочный топ на бретельках и белую рубашку на пуговицах, которую оставила расстегнутой.

Робби дополнила ансамбль парой красных лакированных босоножек Chanel с ремешком на пятке, черными солнцезащитными очками и белой сумкой с длинным ремешком. В качестве аксессуаров актриса выбрала серьги-подвести и золотое ожерелье.

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Австралийская звезда несла ребенка подруги в переноске с прикрепленным вентилятором, чтобы малышу было прохладно. Хотя у нее и ее мужа Тома Акерли нет собственных детей, она заботливо и аккуратно относилась к ребенку.

Напомним, Марго провела великолепное лето в профессиональном плане, благодаря ошеломляющему успеху ее фильма "Барби", в котором она играет главную героиню. Он был официально назван самым кассовым фильмом 2023 года всего через месяц после выхода в прокат.

Блокбастер, в котором Райан Гослинг играет Кена, превзошел фильм Super Mario Bros. Movie в мировом прокате, а ранее в этом месяце Variety сообщила, что с момента его выхода в июле фильм собрал в общей сложности 1,36 миллиарда долларов. Кроме того, он также стал самым кассовым фильмом в истории Warner Bros.

Также Фокус писал, что Марго Робби в купальнике с глубоким декольте позировала на отдыхе в Греции.