Марго Робби появилась на мероприятии в костюме украинского бренда (фото)

Ранее в подобных образах появлялись персонажи фильма "Барби" и сериала-сиквела "И просто так".

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби появилась на публике в костюме украинского бренда. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана накануне стала гостьей конференции Deadline Contenders Film: Los Angeles, состоявшейся в Гильдии режиссеров Америки. Событие было посвящено теме фильма "Барби", который вышел в прокат в июле 2023 года и собрал более миллиарда долларов.

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Актриса "Барби" появилась в фильме в пижаме украинского бренда (фото)

На мероприятии Робби продемонстрировала нежный розовый костюм-пижаму с перьями марабу на рукавах и штанинах. Автором образа стал украинский бренд Sleeper, а дополнила Марго аутфит плетеной сумкой и розовыми босоножками.

Волосы знаменитости были уложены волнами, а на лице она сделала легкий макияж.

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Марго Робби Фото: Getty Images

Тем временем Грета Гервиг, режиссер популярной картины о самой известной кукле в мире, появилась в полностью черном наряде.

Грета Гервиг и Марго Робби Фото: Getty Images

"Ущипните нас! Марго Робби в нашей Party PJs в туре @barbiethemovie", — отреагировали представители украинского бренда в своем Instagram.

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Героиня сиквела "Секса в большом городе" появилась в кадре в пижаме украинского бренда

Марго Робби

Напомним, Марго Робби и Райан Гослин снова появятся вместе в кадре.

Также Фокус писал о редком появлении Марго Робби на красной дорожке с мужем Томом Акерли.