Ева Мендес раскрыла строгое правило воспитания детей

Райан Гослинг и Ева Мендес воспитывают двух дочерей. Свои отношения пара держит подальше от внимания публики.

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50-летняя американская актриса Ева Мендес раскрыла одно строгое правило воспитания детей от Райана Гослинга, 47. Об этом пишет The Times.

Оказывается, дуэт знаменитостей не позволяет своим дочерям, которые учатся дома, пользоваться смартфонами или социальными сетями во время учебы.

"Пустить моего ребенка в интернет и сказать: "Ой, поищи что-то", для меня это эквивалентно тому, чтобы сказать ему: "Ой, просто пойди по улице посреди ночи. С тобой все будет хорошо", — отметила Мендес.

В сентябре 2014 года Ева и Райан стали родителями первой совместной дочери Эсмеральды, которой сейчас 10 лет, а в апреле 2016 года родился второй ребенок пары — Амада.

Райан Гослинг и Ева Мендес с дочерьми Фото: Getty Images

"Я знаю, что это звучит экстремально, но это то, что я чувствую", — сказала звезда "Форсажа".

Кроме этого, звездные супруги часто рассказывают детям о своем небогатом детстве.

"Я объясняю им, чего не было у меня, чего не было у Райана, когда он был маленьким, как тяжело нам приходилось бороться, темные дни, когда мы жили от зарплаты до зарплаты", — рассказала Ева Мендес.

Напомним, Ева Мендес покинула актерскую карьеру ради детей и Райана Гослинга.

Также Фокус писал о сложной части в воспитании детей Евы Мендес.