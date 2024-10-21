Єва Мендес розкрила суворе правило виховання дітей

Раян Гослінг та Єва Мендес виховують двох доньок. Свої стосунки пара тримає подалі від уваги публіки.

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50-річна американська акторка Єва Мендес розкрила одне суворе правило виховання дітей від Раяна Гослінга, 47. Про це пише The Times.

Виявляється, дует знаменитостей не дозволяє своїм донькам, які навчаються вдома, користуватися смартфонами чи соціальними мережами під час навчання.

"Пустити мою дитину в інтернет і сказати: "Ой, пошукай щось", для мене це еквівалентно тому, щоб сказати їй: "Ой, просто піди вулицею посеред ночі. З тобою все буде добре", — зазначила Мендес.

У вересні 2014 року Єва і Раян стали батьками першої спільної доньки Есмеральди, якій зараз 10 років, а у квітні 2016 року народилася друга дитина пари — Амада.

Раян Гослінг та Єва Мендес з доньками Фото: Getty Images

"Я знаю, що це звучить екстремально, але це те, що я відчуваю", — сказала зірка "Форсажу".

Окрім цього, зіркове подружжя часто розповідає дітям про своє небагате дитинство.

"Я пояснюю їм, чого не було в мене, чого не було в Раяна, коли він був маленьким, як тяжко нам доводилося боротися, темні дні, коли ми жили від зарплати до зарплати", — розповіла Єва Мендес.

Нагадаємо, Єва Мендес покинула акторську карʼєру заради дітей та Раяна Гослінга.

Також Фокус писав про складну частину у вихованні дітей Єви Мендес.