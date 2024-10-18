"Я кричу": Єва Мендес розповіла про виховання дітей з Раяном Гослінгом

Зіркова пара перебуває у стосунках з 2011 року. Вони виховують двох доньок.

Related video

50-річна американська акторка Єва Мендес дала рідкісний коментар про виховання дітей з Раяном Гослінгом, 43. Секретами сімейного життя зірка "Форсажу" поділилася в подкасті Parenting & You.

Мендес зізналася, що її стиль виховання є "несправедливим" до дітей, коли вона розповіла про труднощі виховання доньок разом із чоловіком Раяном Гослінгом. Вони є батьками 10-річної Есмеральди та 8-річної Амади.

Під час розмови з ведучою подкасту Єва, яка перебуває у стосунках з Раяном з 2011 року, розповіла про "найважчу частину" виховання дітей і те, що їй хотілося б припинити.

Єва Мендес розповіла про виховання дітей

Актриса стримувала сльози, зізнаючись, що їй "не подобається", коли вона "кричить" на своїх дітей, додавши, що вона не хоче, щоб вони росли в "страху".

Зокрема, Єва розповіла, що їй подобається працювати, перебуваючи в одній кімнаті зі своїми дітьми, щоб відчувати "зв’язок із ними".

Однак вона зізналася, що величезна кількість електронних листів і постійна потреба уваги дітей іноді випробовують її терпіння.

Кохана Раяна Гослінга додала, що, хоча намагається виховувати дітей спокійно, вона повертається до того, як її виховували батьки, тобто через крики.

Єва Мендес і Раян Гослінг Фото: Getty Images

"Я не кричу, коли я їм потрібна. Я ніколи не говорю "замовкніть". Це не схоже на "підлий" крик, але це не має значення. Я кричу. І саме цей крик я вважаю таким культурним. Мені важко пройти і не кричати. Поспішати і кричати – це мені найважче", – зізналася акторка.

Нагадаємо, Єва Мендес покинула акторську карʼєру заради дітей та Раяна Гослінга.

Також Фокус писав про романтичні кадри Раяна Гослінга та Єви Мендес.