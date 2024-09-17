Єва Мендес зізналася, чому насправді покинула акторську карʼєру

Акторка одружена з Раяном Гослінгом з 2022 року. Втім, їхні стосунки почалися задовго до цього.

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50-річна американська акторка Єва Мендес зізналася, що не збирається повертатися на великий екран, оскільки вона досягла "висоти кар’єри", коли працювала разом зі своїм чоловіком Раяном Гослінгом. Про це пише Daily Mail.

Майбутня пара знялася у фільмі "Місце під соснами" у 2011 році, після чого в них завʼязалися романтичні стосунки.

Після цього фільму Єва Мендес зосередилася на інших бізнес-проєктах після того, як пара стала батьками дев’ятирічної Есмеральди Амади та восьмирічної Амади Лі, і, схоже, вона не планує найближчим часом повертатися на знімальний майданчик.

Під час інтерв’ю Good Morning America зірка "Форсажу" пояснила: "Я не знаю [коли повернуся]. Якщо є цікаві ролі. Я пішла в той момент, де… це було десять років тому… я відчувала, що я це зробила, розумієте?"

Єва Мендес Фото: evamendes

За десять років, що минули відтоді, як вона востаннє прикрашала екрани, Єва Мендес працювала над модою та предметами для дому, а також над написанням своєї нової дитячої книжки "Дезі, Мамі та нескінченні турботи".

Раніше мама двох дітей розповіла, що вони з Гослінгом досягли певної "невербальної домовленості", коли йшлося про те, щоб вона відмовилася від акторської майстерності та була "повний робочий день мамою" для їхніх дітей.

Єва Мендес та Раян Гослінг Фото: Getty Images

Нагадаємо, Єва Мендес розповіла про материнство після 40.

Також Фокус писав про появу Раяна Гослінга та Єви Мендес на публіці з дітьми.