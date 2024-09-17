Ева Мендес призналась, почему на самом деле покинула актерскую карьеру

Актриса замужем за Райаном Гослингом с 2022 года. Впрочем, их отношения начались задолго до этого.

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50-летняя американская актриса Ева Мендес призналась, что не собирается возвращаться на большой экран, поскольку она достигла "высоты карьеры", когда работала вместе со своим мужем Райаном Гослингом. Об этом пишет Daily Mail.

Будущая пара снялась в фильме "Место под соснами" в 2011 году, после чего у них завязались романтические отношения.

После этого фильма Ева Мендес сосредоточилась на других бизнес-проектах после того, как пара стала родителями девятилетней Эсмеральды Амады и восьмилетней Амады Ли, и, похоже, она не планирует в ближайшее время возвращаться на съемочную площадку.

Во время интервью Good Morning America звезда "Форсажа" объяснила: "Я не знаю [когда вернусь]. Если есть интересные роли. Я ушла в тот момент, где... это было десять лет назад... я чувствовала, что я это сделала, понимаете?"

Ева Мендес Фото: evamendes

За десять лет, прошедших с тех пор, как она в последний раз украшала экраны, Ева Мендес работала над модой и предметами для дома, а также над написанием своей новой детской книги "Дези, Мама и бесконечные заботы".

Ранее мама двоих детей рассказала, что они с Гослингом достигли определенной "невербальной договоренности", когда речь шла о том, чтобы она отказалась от актерского мастерства и была "полный рабочий день мамой" для их детей.

Ева Мендес и Райан Гослинг Фото: Getty Images

Напомним, Ева Мендес рассказала о материнстве после 40.

Также Фокус писал о появлении Райана Гослинга и Евы Мендес на публике с детьми.