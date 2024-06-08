"Любов": Єва Мендес показала романтичні кадри з Раяном Гослінгом (відео)

Зіркове подружжя дуже рідко зʼявляється разом на публіці. Вони тримають особисте подалі від ЗМІ, поки зірка "Форсажу" присвячує всю себе вихованню двох доньок.

50-річна американська акторка Єва Мендес поділилася рідкісними романтичними кадрами з Раяном Гослінгом, 43. Відео зірка екрану опублікувала в Instagram.

Дружина зірки фільму "Барбі" зробила репост відео, яке створили прихильники їхньої пари. На кадрах закохані позують під час прогулянки.

"Любов, любов, любов", — написала Єва Мендес.

Раян Гослінг та Єва Мендес

Раян Гослінг і його обраниця познайомилися на зйомках фільму "Місце під соснами", де вони зіграли батьків дитини. Актор згодом розповідав, що саме цей приклад допоміг йому зрозуміти, чого він хоче в реальному житті.

"Я зрозумів, що це буде життя, з яким мені справді пощастить", — зізнався Гослінг, який тримає свою родину подалі від уваги публіки.

Наразі подружжя виховує двох спадкоємиць — Есмеральду та Амаду. Дівчаток практично не показують громадськості. Загалом Єва та Раян не зʼявляються на червоних доріжках, не діляться спільними кадрами в мережі та дуже рідко дають коментарі про своє особисте життя.

Раян Гослінг та Єва Мендес Фото: Getty Images

Пара разом понад 10 років, і лише наприкінці 2022 стало відомо, що вони таємно одружилися.

"Коли справа стосується Єви і дівчаток, вони на першому місці", — зізнався Гослінг.

Нагадаємо, інсайдер розповів правду про шлюб Раяна Гослінга.

Також Фокус писав про причину, чому Єва Мендес та Раян Гослінг не виходять разом на червоні доріжки.