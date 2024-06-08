"Любовь": Ева Мендес показала романтические кадры с Райаном Гослингом (видео)

Звездные супруги очень редко появляются вместе на публике. Они держат личное подальше от СМИ, пока звезда "Форсажа" посвящает всю себя воспитанию двух дочерей.

50-летняя американская актриса Ева Мендес поделилась редкими романтическими кадрами с 43-летним Райаном Гослингом. Видео звезда экрана опубликовала в Instagram.

Жена звезды фильма "Барби" сделала репост видео, которое создали поклонники их пары. На кадрах влюбленные позируют во время прогулки.

"Любовь, любовь, любовь", — написала Ева Мендес.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Райан Гослинг и его избранница познакомились на съемках фильма "Место под соснами", где они сыграли родителей ребенка. Актер впоследствии рассказывал, что именно этот пример помог ему понять, чего он хочет в реальной жизни.

"Я понял, что это будет жизнь, с которой мне действительно повезет", — признался Гослинг, который держит свою семью подальше от внимания публики.

Сейчас супруги воспитывают двух наследниц — Эсмеральду и Амаду. Девочек практически не показывают общественности. В целом Ева и Райан не появляются на красных дорожках, не делятся совместными кадрами в сети и очень редко дают комментарии о своей личной жизни.

Райан Гослинг и Ева Мендес Фото: Getty Images

Пара вместе более 10 лет, и только в конце 2022 года стало известно, что они тайно поженились.

"Когда дело касается Евы и девочек, они на первом месте", — признавался Гослинг.

Напомним, инсайдер рассказал правду о браке Райана Гослинга.

Также Фокус писал о причине, почему Ева Мендес и Райан Гослинг не выходят вместе на красные дорожки.