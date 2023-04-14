Звездная пара вместе более 10 лет, однако их довольно редко можно увидеть на публике.

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49-летняя американская актриса Ева Мендес рассказала об уникальной причине, почему она и ее возлюбленный Райан Гослинг не появляются вместе на красных дорожках. Комментарий-объяснение звезда экрана оставила в своем Instagram.

Мама двоих, у которой с актером "Барби" есть дочери Эсмеральда, 8 лет, и Амада, 6 лет, настолько дорожит своей личной жизнью, что не позволяет общественности видеть ее и Гослинга вместе.

После того, как Мендес опубликовала в Instagram фото с первого совместного фильма пары "Место под соснами", во время которого у них завязался роман, ее спросили, почему она больше не публикует снимков с 42-летним актером.

Ева Мендес призналась, почему не выходит на красные дорожки с Райаном Гослингом

"Какой классный комментарий, спасибо", — написала 49-летняя Мендес в ответ на просьбу фана, чтобы она появилась на красной дорожке для нового фильма Гослинга "Барби". "Но мы не делаем эти вещи вместе".

"Как и эти фотографии, которые я публиковала, мне удобно публиковать только потому, что они уже есть", — добавила актриса.

Ева Мендес и Райан Гослинг Фото: Getty Images

В следующем комментарии к тому же сообщению Мендес добавила, что только однажды появилась на красной дорожке со своим возлюбленным.

"Ой, подождите — для тех, кто может поймать меня на "лжи" — мы только один раз были вместе на красной дорожке, когда рекламировали этот фильм", — отметила она.

Когда Мендес попросили объяснить, почему ей неудобно публиковать фотографии пары вместе, она написала: "Под "неудобно" я имею в виду разглашение нашей очень личной жизни, которую мы ценим. Я все еще очень хочу снять с ним еще один фильм…♥️".

Напомним, Ева Мендес рассказала об отношениях с Райаном Гослингом.

Также Фокус писал об обручальном кольце Евы Мендес.