Ева Мендес рассказала об отношениях с Райаном Гослингом

Звезда экрана вспомнила о начале их романтической истории и съемке совместного фильма.

Related video

49-летняя американская актриса Ева Мендес рассказала о начале отношений с Райаном Гослингом. Архивным видео звезда экрана поделилась в своем Instagram.

Жена Райана Гослинга опубликовала отрывок фильма 2012 года, в котором они сыграли главные роли и, как было известно ранее, во время съемок которого начали встречаться. Впрочем, Ева Мендес призналась, что их романтическая история началась раньше.

"Магия настоящая. Мы не встретились на съемках. Магия началась задолго до этого, но вот маленькая магия, снятая на камеру. Спасибо удивительному режиссеру Дереку Сианфрансу 🖤", — написала американская актриса, комментируя отрывок драмы "Место под соснами".

Райан Гослинг и Ева Мендес

Сейчас звездная пара воспитывает двух дочерей — Эсмеральду и Амаду. Несмотря на то, что истории их любви уже более десяти лет, только в конце 2022-го стало известно, что Мендес и Гослинг узаконили свои отношения. Сначала актриса случайно рассказала о своем новом семейном статусе, а впоследствии ее заметили с кольцом.

Канадский актер и его возлюбленная максимально избегают внимания прессы, поэтому даже не появляются вместе на красных дорожках.

Райан Гослинг и Ева Мендес Фото: Getty Images

Напомним, Ева Мендес вспомнила съемки совместного фильма с Райаном Гослингом.

Также Фокус писал об обручальном кольце 49-летней Евы Мендес.