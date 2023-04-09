Єва Мендес розповіла про стосунки з Раяном Гослінгом

Зірка екрану пригадала початок їхньої романтичної історії та зйомки спільного фільму.

Related video

49-річна американська акторка Єва Мендес розповіла про початок стосунків з Раяном Гослінгом. Архівним відео зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

Дружина Раяна Гослінга опублікувала уривок фільму 2012 року, у якому вони зіграли головні ролі та, як було відомо раніше, під час зйомок якого почали зустрічатися. Втім, Єва Мендес зізналася, що їхня романтична історія почалася раніше.

"Магія справжня. Ми не зустрілися на зйомках. Магія почалася задовго до цього, але ось маленька магія, знята на камеру. Дякую дивовижному режисеру Дереку Сіанфрансу 🖤", — написала американська акторка, коментуючи уривок драми "Місце під соснами".

Раян Гослінг та Єва Мендес

Наразі зіркова пара виховує двох доньок — Есмеральду та Амаду. Попри те, що історії їхнього кохання вже понад десять років, лише наприкінці 2022-го стало відомо, що Мендес та Гослінг узаконили свої стосунки. Спочатку акторка випадково розповіла про свій новий сімейний статус, а згодом її помітили з обручкою.

Канадський актор та його кохана максимально уникають уваги преси, тому навіть не зʼявляються разом на червоних доріжках.

Раян Гослінг та Єва Мендес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Єва Мендес пригадала зйомки спільного фільму з Раяном Гослінгом.

Також Фокус писав про обручку 49-річної Єви Мендес.