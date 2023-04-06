Єва Мендес поділилася рідкісними фото з Раяном Гослінгом

Акторка привітала свого коханого з річницею виходу їхнього спільного фільму.

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49-річна американська акторка Єва Мендес поділилася рідкісними фото зі своїм чоловіком Раяном Гослінгом. Зірка екрану звернулася до коханого в Instagram-акаунті з 4 млн підписників.

Мендес опублікувала карусель кадрів, на якій вона та 42-річний Гослінг знімаються у фільмі "Місце під соснами", який вийшов на екрани США у 2012 році.

Акторка написала "Люк і Роміна" (імена їхніх персонажів) у підписі та поділилася, що її подруга Сандра Кондіто повідомила, що "пройшло 10 років з моменту виходу цього фільму".

"Відчуття, ніби багато життів тому", — написала кохана канадського актора.

Раян Гослінг та Єва Мендес

Фільм для пари став особливим, оскільки під час зйомок проєкту вони з Гослінгом познайомилися. Знаменитості разом уже багато років і є батьками двох доньок, 8-річної Есмеральди та 6-річної Амади.

Попри те, що історія кохання Єви Мендес та Раяна Гослінга триває понад десять років, лише у 2022 вони офіційно уклали шлюб. Пара намагається тримати своє особисте життя подалі від спалахів камер та запитань журналістів.

Раян Гослінг та Єва Мендес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Єва Мендес офіційно одружилася з Раяном Гослінгом.

Також Фокус писав про обручку Єви Мендес після весілля з Гослінгом.