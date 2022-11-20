Про стосунки зіркової пари стало відомо ще у 2011 році.

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48-річна американська акторка Єва Мендес офіційно вийшла заміж за Раяна Гослінга. Про це пише Daily Mail.

Кохана легендарного актора напередодні з'явилася на шоу Today, де випадково підтвердила чутки про їхнє таємне одруження. Зірка екранів розповідала про свою поїздку до Австралії та проговорилася про свій новий сімейний статус.

"Усі такі гостинні. Мій чоловік Раян тут. Ми чудово проводимо час", — зазначила Єва Мендес.

[ + – ] Єва Мендес Фото: evamendes

Раян Гослінг та Єва Мендес познайомилися у 2011 році. Акторське подружжя знімалося у фільмі "П'яна різдвяна історія". Одразу за кілька місяців після знайомства вони почали жити разом, проте за понад 10 років не узаконили свої стосунки.

Зіркова пара виховує двох дітей — доньок Есмеральду та Амаду.

За словами американської акторки, її чоловік часто допомагає на кухні, чудово готує та прибирає. І хоча вони намагаються тримати своє особисте життя за сімома замками, час від часу преса дізнається цікаві подробиці побуту зірок.

Нагадаємо, Єва Мендес натякнула на весілля з Раяном Гослінгом. Знаменитість зробила татуювання з прізвищем чоловіка.

Також Фокус писав про причини, чому Єва Мендес перестала зніматися в кіно.