Єва Мендес натякнула на весілля з Раяном Гослінгом (фото)

Акторська пара виховує двох спільних доньок.

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48-річна американська акторка Єва Мендес натякнула на таємне весілля з Раяном Гослінгом.

У своїх соцмережах кохана легендарного актора поділилася знімком, на якому показала своє нове татуювання — напис "de gosling". На батьківщині Єви Мендес це означає подвійне прізвище, тобто зіркова пара офіційно узаконила свої стосунки.

"🖤⚔️🖤", — лаконічно підписала фото акторка.

Про стосунки Раяна Гослінга та Єви Мендес стало відомо понад 10 років тому. Вони виховують двох спільних дітей — доньок Есмеральду та Амаду. У 2016 стало відомо про таємне весілля акторів, проте, чи відбулося воно насправді, досі невідомо.

[ + – ] Єва Мендес

Знаменитості познайомилися на знімальному майданчику фільму "П'яна різдвяна історія" у 2011 році. Майже одразу після знайомства Єва Мендес та Раян Гослінг почали жити разом.

[ + – ] Раян Гослінг Фото: Скриншот

За словами 48-річної акторки, її коханий дуже смачно готує та прибирає на кухні. І хоча вони намагаються тримати своє особисте життя подалі від камер та запитань журналістів, усе ж час від часу з'являються цікаві деталі їхнього побуту.

Нагадаємо, Єва Мендес розповіла, чому перестала зніматися в кіно.

Також Фокус писав про сімейну рутину Єви Мендес та Раяна Гослінга.