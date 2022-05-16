"Він прекрасно готує". Єва Мендес розповіла про сімейне життя з Раяном Гослінгом

Зіркова пара рідко виходить разом у світ і практично не дає коментарів із приводу особистого життя.

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48-річна американська акторка Єва Мендес відверто розповіла про сімейне життя з Раяном Гослінгом. Про це пише E! Online.

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Мендес розповіла про те, що голлівудський актор часто готує їжу для їхньої родини.

"Раян — кухар. Він прекрасно готує", — зізналася Єва. Тим часом вона підтримує чистоту в домі.

Зокрема дружина 41-річного Раяна Гослінга зізналася, що їхня кухня завжди в ідеальному стані, адже вона постійно її прибирає.

[ + – ] Єва Мендес та Раян Гослінг

"Життя таке хаотичне. Але єдине, що я можу контролювати, це мій дім, мою кухню. Миття посуду для мене — медитація. Чиста раковина для мене — чиста голова", — зазначила акторка. За словами зірки, прибирання для неї має набагато глибший сенс.

Зазначимо, що зіркова пара познайомилася на знімальному майданчику фільму "П'яна різдвяна історія" у 2011 році. Майже одразу після знайомства Єва та Раян почали жити разом. Наразі в них підростають дві доньки Есмеральда та Амада.

[ + – ] Раян Гослінг та Єва Мендес познайомилися на знімальному майданчику

Нагадаємо, голлівудський актор Раян Гослінг зіграє Кена у новому фільмі "Барбі" з Марго Роббі. Сюжет картини не розголошується, проте зйомки планують розпочати у 2022.