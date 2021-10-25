Раян Гослінг зіграє Кена у фільмі "Барбі" з Марго Роббі

Сюжет фільму, зйомки якого планують розпочати вже у 2022 році, поки що не розголошується.

Зірка фільмів "Той, що біжить по лезу 2049" і "Ла-Ла-Ленд" Раян Гослінг приміряє на себе роль Кена, бойфренда Барбі, у фільмі про легендарну ляльку, повідомляє Deadline. Переговори про участь актора в зйомках — на фінальній стадії.

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Компанія Warner Bros вже давно намагається роздобути Гослінга на цю роль в картині Грети Гервіг, але раніше він не погоджувався через щільний графік. А зараз у нього з'явився час після зйомок в іншому проекті, трилері "Сіра людина" від режисерів і сценаристів "Месників: Фінал", де його партнерами стали Ана де Армас, Роб Казінскі, Реге-Жан Пейдж, Біллі Боб Торнтон і Кріс Еванс.

Оскільки час поки є, він, швидше за все, скоро підпише контракт на роль Кена, адже команда, яка продюсує картину про ляльок, в ролі Кена хоче бачити тільки Гослінга.

Роль Барбі дісталася актрисі Марго Роббі, яка прославилася грою в "Загін самогубців".

[ + – ] Марго Роббі не тільки зіграє Барбі, а й виступить продюсеркою фільму

Грета Гервіг написала сценарій в співавторстві з Ноа Баумбахом. Деталі сюжету зараз невідомі, але, з огляду на послужний список Гервіг як режисерки, можна очікувати, що це буде нетиповий погляд на історію ляльки.

Нагадаємо, чому ляльку Барбі люблять і ненавидять одночасно.