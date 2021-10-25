Райан Гослинг сыграет Кена в фильме "Барби" с Марго Робби

Сюжет фильма, съемки которого планируют начать уже в 2022 году, пока что не разглашается.

Звезда фильмов "Бегущий по лезвию 2049" и "Ла-Ла-Ленд" Райан Гослинг примерит на себя роль Кена, бойфренда Барби, в фильме о легендарной кукле, сообщает Deadline. Переговоры об участии актера в съемках – на финальной стадии.

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Компания Warner Bros уже давно пытается заполучить Гослинга на эту роль в картине Греты Гервиг, но раньше он не соглашался из-за плотного графика. А сейчас у него появился зазор после съемок в другом проекте, триллере "Серый человек" от режиссеров и сценаристов "Мстителей: Финал", где его партнерами стали Ана де Армас, Роб Казински, Реге-Жан Пейдж, Билли Боб Торнтон и Крис Эванс.

Поскольку время пока есть, он, скорее всего, скоро подпишет контракт на роль Кена, ведь команда, продюсирующая картину о куклах, в роли Кена хочет видеть только Гослинга.

Роль Барби досталась актрисе Марго Робби, прославившейся игрой в "Отряде самоубийц".

[ + – ] Марго Робби не только сыграет Барби, но и выступит продюсером фильма

Грата Гервиг написала сценарий в соавторстве с Ноа Баумбахом. Детали сюжета в настоящее время неизвестны, но, учитывая послужной список Гервиг как режиссера, можно ожидать, что это будет нетипичный взгляд на историю куклы.

Напомним, почему куклу Барби любят и ненавидят одновременно.