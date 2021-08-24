Кукольные страсти. Почему куклу Барби любят и ненавидят одновременно

Фокус разбирался, как пластмассовая кукла стала кумиром и в то же время антигероем для миллионов детей и взрослых.

"Кем только Барби не была. Не думаю, что могу придумать занятие, которое она еще не освоила" Зендая, американская певица, актриса

Олимпиада в Токио уже закончилась, но страсти вокруг нее по-прежнему бушуют. В частности, по всему миру пользователи соцсетей возмущаются тем, что американская компания Mattel не выпустила куклу Барби с азиатской внешностью в своей специальной коллекции, посвященной Олимпийским играм.

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Коллекция появилась в начале этого года, и в ее создании американцы сотрудничали с Олимпийским комитетом в Японии. Однако упущение компании заметили лишь в средине августа, когда Mattel запустила дополнительную кампанию по продвижению коллекции. В нее входят пять кукол в виде спорт­сменок, занимающихся бейсболом, спортивным скалолазанием, карате, скейтбордингом и серфингом — дисциплинами, которые впервые в Токио были представлены как олимпийские виды спорта.

[ + – ] Певица Зендая и ее Барби Фото: Getty Images

Предполагалось, что Барби-скейтбордистка будет иметь азиатскую внешность, но что-то пошло не так. Фанаты кукол заметили, что ее лицо вполне европейское, и принялись возмущаться. В ответ представители Mattel заявили, что компании не удалось создать такую куклу, но она работает над тем, чтобы сделать свои игрушки более разнообразными. При этом нельзя сказать, что у Mattel вовсе нет опыта в создании Барби с азиатской внешностью. Так, в 2019 году компания выпустила коллекционную куклу с внешностью Наоми Осаки, американской теннисистки японского происхождения, и вся партия была распродана за несколько часов.

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В современном мире кукла Барби имеет уникальный статус. В этом году ей исполнилось 62 года, это самая долгоживущая игрушка США. За это время Барби собрала армию яростных фанатов и противников. Знаменитости гордятся, когда выходят Барби с их внешностью, и это становится новостью в мировой повестке дня. Как считает исследовательница Линор Горалик, все потому, что Барби — зеркало нашей цивилизации, в котором отражаются мечты и стремления людей, их отношение к себе и другим.

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"Там, где Барби вызывает у нас раздражение, мы можем твердо говорить себе: мы проецируем на нее свои проблемы. Дело не в ней, дело в нас. Это мы раздражаем себя своим навязчивым следованием моде, или карьеризмом, или беспокойством о собственной внешности, или тем, как мы строим семейные отношения", — писала Горалик в книге "Полая женщина. Мир Барби изнутри и снаружи".

Ролевая модель

[ + – ] Куклы Барби и Лилли Фото: Getty Images

День рождения Барби — 9 марта 1959 года, но история ее создания началась тремя годами ранее. В 1956 году Рут и Эллиот Хендлеры, сооснователи компании игрушек Mattel, путешествовали по Европе. В одном из сувенирных магазинчиков в Швейцарии Рут увидела забавную куклу и купила ее. Эта кукла звалась Лилли, имела вид взрослой женщины, была блондинкой с макияжем и на каблуках. По возвращении в Штаты Рут Хендлер начала убеждать мужа и других директоров компании сделать подобную игрушку для американского рынка. Те были против, поскольку производить такую куклу было бы дорого, а ее фигура слишком сексуальна и вызовет критику. Проблема заключалась и в кукле Лилли, которую выпускали по мотивам эротических комиксов, издававшихся в немецкой газете Bild Zeitung. Поэтому кукла у немецкой аудитории ассоциировалась преимущественно с сексом и порнографией и продавалась как шуточный сувенир для взрослых.

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Однако Рут Хендлер не сдавалась, приводя в пример собственную дочь Барбару. Девочка предпочитала играть не с пупсами, самыми распространенными на тот момент игрушками, а с куклами, которых она рисовала на бумаге, придавая им взрослый вид и разыгрывая сценки из семейной жизни. Поэтому Хендлер предложила заполнить нишу на рынке игрушек и выпускать куклу для подростков, которая стала бы для них ролевой моделью. Также компании удалось удешевить производство, переведя его в Японию. В 1959 году Mattel представила первую Барби, названную в честь дочери Рут Хендлер. Как писала The New York Times, презентация стала "взрывом бомбы", поскольку взрослая фигура, в особенности грудь, вызвала возмущение взрослой аудитории. Впрочем, девочки-подростки Барби оценили — только за 1959 год компания продала 351 тыс. изделий по $3, а фабрику пришлось срочно расширять, поскольку заказы были расписаны на три года вперед.

Идеальная семья

[ + – ] Рут и Эллиот Хендлер - "родители" Барби и Кена Фото: Getty Images

Рут Хендлер говорила: "Мы создали Барби, чтобы воплотить в жизнь мечту каждой девочки о будущем". Но компания смогла завоевать сердца детей не только взрослым образом Барби. Радикальное новшество состояло в том, что Mattel предлагала не просто куклу, но цельный образ жизни, своеобразный мир, который со временем расширялся и приобретал новые атрибуты. В первом же выпуске 1959 года к кукле, одетой в купальник, прилагались еще девять комплектов одежды и обуви, а также брошюра с описаниями этого гардероба и ситуаций, в которых полагалось носить одежду.

[ + – ] День рождения Барби — 9 марта 1959 года Фото: Getty Images

Разрабатывая кукольную одежду и аксессуары, дизайнеры компании учитывали модные среди подростков веяния и тенденции "взрослой" моды. К примеру, в комплекте была пижама для Барби, поскольку среди американских девочек в то время были популярны пижамные вечеринки. В изготовлении кукольной одежды Mattel использовала только появившиеся в 1950-х и очень модные ткани вроде нейлона, тюля. Когда в женский гардероб во­шли нейлоновые колготки, они появились и у Барби.

Дальше — больше: в 1961 году у Барби появился бойфренд Кен — кукла, названная в честь сына четы Хендлеров. Затем — младшая сестра Скиппер, несколько кузин, родители, тетушки и дядюшки. Игрушечное хозяйство пополнялось домом с разнообразной мебелью, кухней с бытовыми приборами и посудой, автомобилями, домашними животными. Параллельно компания разрабатывала мифологию семьи Барби и выпускала рассказы о том, как живут и чем занимаются кукла, ее многочисленные родственники и друзья. Все это привело к тому, что аудитория стала очеловечивать Барби, воспринимать ее как живой персонаж, на которого нужно равняться. Поэтому когда Mattel в 2004 году объявила, что Барби и Кен расстаются, фанаты засыпали компанию петициями о том, что это несправедливо по отношению к такой идеальной паре. На День святого Валентина в 2011 году компания выпустила обновленную версию Кена и заявила, что они с Барби снова вместе.

Любовь к фанатам

[ + – ] Барби стала действительно социокультурным феноменом Фото: Getty Images

В армии поклонников Барби самые отъявленные — это коллекционеры, уже взрослые люди, которые тем не менее покупают кукол сотнями ежегодно. По заявлению компании Mattel, ее кукол собирают более 100 тыс. человек по всему миру, в 90% случаев это сорокалетние женщины, половина из них каждый год тратит на свое увлечение до $1 тыс.

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Коллекционировать кукол сравнительно легко, поскольку они хоть и дороже $20, стоимости новой Барби в магазине, но в большинстве случаев их цена не переваливает за $200. Однако есть исключения: дороже всего стоят Барби первых выпусков, а также куклы с рыжими волосами, которые выпускались крайне редко. Так, оригинальная Барби 1959-го, та самая с губками бантиком и в купальнике, на аукционах может доходить до $27,5 тыс. Особенность коллекций Барби — в их большом масштабе: к примеру, датчанка Лети Рабель и ее дочь Марина собрали 4 тыс. кукол. В 2006 году они выставили несколько сотен экземпляров на аукцион Christies и выручили за них $154 тыс.

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С 2000-х компания Mattel уделяет большое внимание своим коллекционерам и регулярно выпускает кукол лимитированными тиражами. Более того, ввели систему особых ярлыков, с помощью которых обозначают количество кукол в серии. Всего есть четыре ярлыка: розовый, серебряный, золотой и самый престижный — платиновый. Он обозначает, что в серии выпущено не более 1 тыс. для продажи по всему миру.

Губки бантиком

[ + – ] Лейси Уайлд, девушка-Барби

Практически одновременно с выходом Барби стали критиковать за слишком нереалистические пропорции тела, из-за которых у девочек формируется нездоровое представление о том, как они должны выглядеть. За годы существования Барби перенесла несколько "пластических операций": изначально у нее были губы бантиком и немного скошенный в сторону взгляд, которые потом поменяли на прямой взгляд и вечную улыбку. Также у Барби большая грудь и осиная талия, а ступни — на носочках, чтобы носить обувь только на каблуках. Критику подогрело и то, что в 1960-х Mattel в одном из комплектов выпустила игрушечный буклет о том, как снизить вес, и в нем была единственная фраза: "Не ешь!" В другом комплекте были напольные весы с единственной цифрой — 49,9 кг.

Уже в наше время, в 2013 году, американский портал Rehab провел исследование, сопоставив пропорции Барби с реальными, и пришел к выводу, что они не просто анорексичны: выжить, имея такую фигуру, невозможно. У Барби слишком тонкая шея, чтобы выдерживать вес головы, и слишком тонкие ноги, чтобы удержаться вертикально, поэтому пришлось бы передвигаться на четвереньках. Корпус куклы такой узкий, что будь он человеческим, в нем поместились бы лишь половина печени и пара сантиметров кишечника.

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Тем не менее миллионы детей, да и взрослых тоже, боготворят эту куклу вплоть до "синдрома Барби". Так называется феномен, когда люди имитируют внешность и образ жизни куклы и ее семьи. К примеру, американская модель Лейси Уайлд сделала 36 пластических операций, чтобы увеличить грудь, расширить глаза, сделать нос тоньше и т. д., в целом потратив $250 тыс.

Увидимся в суде

В конце 1990-х Барби стала действительно социокультурным феноменом, поскольку ее образ начал появляться в песнях, рекламных роликах различных компаний, телешоу и кино. Чаще всего это были пародийные либо критические образы, где куклу представляли как символ сексуальной объективации женщин и собственно сексизма, определяющего их место на кухне. Ирония ситуации заключается в том, что компания Mattel всегда подавала в суд на пародистов из разных сфер искусства — и неизменно проигрывала дела.

[ + – ] Томас Форсайт, арт-инсталяция "Пищевая цепочка Барби" Фото: Томас Форсайт

Один из наиболее ярких случаев — серия фоторабот, называющаяся "Пищевая цепочка Барби", которую в 1997 году создал американский фотограф Томас Форсайт. Он поместил обнаженных кукол в различные кухонные принадлежности: на противне в духовку, в миксеры, а также в бокалы вместо мартини, в миски вместе с салатом и сфотографировал эти инсталляции. "Я выбрал Барби, потому что это самый популярный объект, который подпитывает неуверенность людей в их внешности и потребительскую культуру, одержимую идеальностью", — говорил фотограф.

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В 2001 году Mattel подала в суд на Томаса Форсайта и через пять лет разбирательств проиграла дело. Суд постановил, что фотограф не нарушал права Mattel на ее торговую марку, и обязал компанию компенсировать $1,8 млн, которые Форсайт потратил на тяжбу.

Новые роли Барби

[ + – ] Барби — зеркало нашей цивилизации, в котором отражаются мечты и стремления людей Фото: Mattel

Сейчас компания Mattel так формулирует свою миссию: "Наша цель — раскрывать безграничный потенциал каждой девочки". С разворотом общественного настроения в сторону гендерного равенства компания сделала акцент на темах поддержки женщин, разнообразия и бодипозитива. К чести Mattel нужно сказать, что компания практически с самого начала появления Барби представляла кукол разнообразных профессий и рода занятий, часто прогрессивных для своего времени. К примеру, в 1965 году появилась Барби-космонавт — через два года после полета в космос Валентины Терешковой и за 18 лет до полета американки Сэлли Рэйд. Ныне насчитывается более 200 профессий, которые примерила на себя Барби. Кроме того, для вдохновения девочек компания запустила коллекцию "Ролевые модели", в которую входят куклы с реальными прототипами, созданные по образу и подобию знаменитостей разного толка. Именно в эту коллекцию входят "именные" куклы украинской шпажистки Ольги Харлан, художницы Фриды Кало и врачей разных специальностей, которых Mattel представила как ролевых моделей с начала пандемии. Новая политика принесла свои плоды — в 2020 году Mattel выручила от продажи кукол $1,35 млрд, рекордную сумму, начиная с 2000-го. Впрочем, она все еще не дотягивает до продаж 1990-х, когда компания ежегодно получала прибыль около $2 млрд.

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В отличие от профессий, с разнообразием и бодипозитивом у Барби дела обстоят хуже. Каждый шаг Mattel в этом направлении пристально отслеживают фанаты и критики, отмечая малейшую оплошность, как это случилось с Барби-азиаткой на нынешней Олимпиаде. Стараясь быть бодипозитивной, в 2016 году компания представила несколько разновидностей кукол — "высокую", "миниатюрную" и "фигуристую", с более широкими бедрами и талией. Часть общества встретила этот шаг позитивно, говоря, что это отход от прежних нереалистичных размеров Барби. Но критики указывают, что фигуристая кукла лишь подчеркивает дискриминацию людей по признаку их веса.