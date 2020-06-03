Бывшая модель в самоизоляции создала коллекцию "карантинных Барби"

Бывшая модель Тоня Руис, которая стала известным блогером, публикуя фотографии кукол Барби, попавших в забавные и жизненные ситуации, создала коллекцию "карантинных Барби", в которых каждый, кто оказался в самоизоляции, может узнать себя. Последней Тоня опубликовала фото куклы, изображающую саму себя в окружении своих героинь.

Тоня, как она себя сама называет, - энтузиаст Барби, бабушка, модель в прошлом и фотограф. Она всегда считала знаменитых кукол вредными и навязывающими неверное представление о человеческом теле, но когда у нее появились собственные дети и внуки, Тоня дала Барби еще один шанс.

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В ее "карантинной" коллекции Барби, которая на самоизоляции занялась выпечкой, решила стать экспертом в садоводстве и самые популярные персонажи – те, кто накупил лакомств и задался целью пересмотреть все любимые фильмы.

Также Тоня создала кукол, олицетворяющих тех, кто продолжал помогать людям во время карантина – врача и мусорщика.

Пока, не смотря на многочисленные просьбы поклонников, Тоня не собирается продавать своих "карантинных" Барби.

Как ранее писал Фокус:

Компания Mattel основательно подготовилась к гDía de los Muertos, мексиканскому Дню Мертвых и выпустила тематическую Барби. Коллекционная кукла стоит 75 долларов. На ее лицо нанесен традиционный макияж, изображающий стилизованный череп – Катрина Калавера. Платье украшено черепами и бабочками монархами. Они мигрируют в это время и символизируют души умерших.