Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стала прототипом куклы Барби

К 60-летию Mattel и Международному женскому дню компания выпустила новую коллекцию вдохновляющих кукол

Украинская саблистка Ольга Харлан, завоевавшая бронзовые медали на двух Олимпиадах, стала прототипом куклы Барби и частью проекта Dream Gap Mattel.

"Мы знакомим девушек с историями женщин из всех слоев общества, чтобы показать им, что они могут стать кем угодно", - сообщают в компании. Прототипом каждой из кукол новой коллекции стала успешная женщина, которая проявила себя в своей профессии.

Фото: Instagram olgakharlan

Кроме фехтовальщицы Ольги Харлан, своими маленькими копиями обзавелись теннисистка Наоми Осака, фигуристка Тесса Верту, шеф-повар Розанна Марзиале, математик из NASA Кэтрин Джонсон и многие другие.

Фото: Mattel

"Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда-то сама стану куклой Барби! Безумно рада, что смогла мотивировать легендарный бренд для создания этой красотки", - уже написала Ольга Харлан в Instagram.

Как ранее писал Фокус:

Производитель игрушек Mattel выпустил куклу Барби в честь американской правозащитницы Розы Паркс и Салли Райд, которая стала первой американкой в космосе. К каждой кукле полагается рассказ о жизни героини. Обе они входят в серию Барби "Женщины, которые вдохновляют".